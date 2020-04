Leggende LNP, si vota fino al 17 aprile

Scattano dalla mezzanotte di stasera i quarti di finale di “Leggende”, il contest che mette a confronto 16 giocatori

storici selezionati dai 22 Club che hanno aderito all’iniziativa di LNP attualmente iscritti al campionato di Serie

A2. E che, a fine aprile, eleggerà la Leggenda all-time di ogni singola realtà.

QUARTI – IL VOTO

Si potrà dunque iniziare a votare dalla mezzanotte. A seguire, le altre giornate utili per indicare ai Club le vostre

preferenze saranno mercoledì 15, giovedì 16 e venerdi 17. Sabato 18 avremo tutti i verdetti per scoprire chi

saranno, tabellone per tabellone, i semifinalisti. Attenzione: non tutti i Club apriranno la votazione dalla

mezzanotte, alcuni applicano orari diversi nel creare la finestra delle 24 ore a disposizione per raccogliere le

indicazioni della propria fanbase. Andate sui canali Social del vostro Club di riferimento per tutte le info.

QUARTI – LE SFIDE

Vi riepiloghiamo qui, una ad una, le prime sfide dei quarti in programma per ogni Club. Cioè quelle per cui si

potrà iniziare a votare da stasera. Quarti che partono con, in gara, anche il capitano della Nazionale, Gigi

Datome, che nel tabellone di Scafati sfida Harold Jamison. E sarà una giornata molto…impegnativa anche per

Matteo Soragna, che nelle stesse ore sarà in votazione contro Joe Blair (a Biella) e Gianmarco Pozzecco (a Capo

d’Orlando).

Agrigento: Mario Piazza vs Albano Chiarastella

Bergamo: Marco Laganà vs Darryl Jackson

Biella: Joseph Blair vs Matteo Soragna

Capo D’Orlando: Matteo Soragna vs Gianmarco Pozzecco

Casale Monferrato: Niccolò Martinoni vs Giovanni Tomassini

Ferrara: John Ebeling vs Daniel Farabello

Forlì: Andrea Niccolai vs Juan Manuel Moltedo

Imola: Paolo Bortolon vs Steve Burtt

Mantova: Mario Ghersetti vs Rotnei Clarke

Milano: Alex Simoncelli vs Giorgio Piunti

Montegranaro: Valerio Amoroso vs Giorgio Broglia

Napoli: Lynn Greer vs Marco Bonamico

Orzinuovi: Alessandro Muzio vs Simone Ferrarese

Ravenna: Mike Singletary vs Eugenio Rivali

Rieti: Roberto Brunamonti vs Morris Finley

Roseto: Duane Woodward vs Mario Boni

San Severo: Mario Del Vicario vs Gianni D’Orsi

Scafati: Gigi Datome vs Harold Jamison

Tortona: Luca Garri vs Fabio Maghet

Trapani: Francesco Mannella vs Davide Virgilio

Treviglio: Tommaso Marino vs Luca Gamba

Verona: Russ Schoene vs Henry Williams

TABELLONI

Per visionare la situazione, squadra per squadra, vi invitiamo a navigare sui canali Social ufficiali dei Club, che

pubblicano il tabellone completo, aggiornandolo al termine dell’esito di ogni sfida.

–

