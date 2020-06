Leggende #SfidaCoachLNP, da lunedì la fase nazionale

Scatta lunedì 15 la fase nazionale di Leggende-Allenatori, con le prime sfide tra i tecnici che sono risultati gli

eletti nella prima parte del contest, quella dedicata ai singoli Club. Dalle ore 12.00 di lunedì inizia la corsa al

titolo di “Leggenda tra le Leggende della panchina”: i primi a “scendere” in campo sono Scafati, con la

sua Leggenda Massimo Mangano, e Tortona, rappresentata da Aldo Caenazzo. A seguire, dalle ore 14.00

Rieti/Lino Lardo se la vedrà con Biella/Michele Carrea; ultima sfida in programma quella che scatta alle 16.00

tra Forlì/Sandro Dell’Agnello e Bergamo/Cesare Ciocca.

LA FORMULA

Le sfide saranno scaglionate, nei giorni e con orari di inizio-voto diversificati nell’ambito dello stesso giorno.

Ogni giorno saranno in calendario tre sfide, il 15, 16 e 17 giugno. Diventa perciò fondamentale la vostra

attenzione sul calendario di gioco, per sapere quando la vostra Leggenda andrà in sfida. Al termine del primo

turno avremo 9 Leggende promosse agli ottavi di finale. Cui si unirà la “testa di serie”, cioè Piero

Bucchi/Napoli che, avendo ottenuto il successo più ampio nella finale Club (74%), è stato premiato con

l’accesso diretto agli ottavi (20-25 giugno). Formate le 5 coppie, sfida diretta per guadagnarsi i quarti (27-29

giugno); ai vincitori saranno poi aggiunti, con un ripescaggio, i 3 allenatori “migliori” perdenti. Seguiranno

semifinali (1-3 luglio) e la Finale, che scatterà il 6 luglio. Il 7 conosceremo il voto della “Leggenda tra le

Leggende della panchina”.

COME VOTARE

Per ogni turno ci sono sempre 24 ore per esprimere il proprio voto. Attenzione: da ora in poi si vota solo sui

canali ufficiali LNP: 1) la pagina Facebook e 2) il profilo Instagram.

IL CALENDARIO COMPLETO

Lunedì 15 giugno

12.00 – SCAFATI/Massimo Mangano – TORTONA/Aldo Caenazzo

14.00 – RIETI/Lino Lardo – BIELLA/Michele Carrea

16.00 – FORLI’/Sandro Dell’Agnello – BERGAMO/Cesare Ciocca

Martedì 16 giugno

12.00 – CAPO D’ORLANDO/Gianmarco Pozzecco – ORZINUOVI/Riccardo Eliantonio

14.00 – VERONA/Franco Marcelletti – FERRARA/Spiro Leka

16.00 – CASALE MONFERRATO/Marco Crespi – IMOLA/Francesco Vitucci

Mercoledì 17 giugno

12.00 – TRAPANI/Gianfranco Benvenuti – AGRIGENTO/Franco Ciani

14.00 – TREVIGLIO/Adriano Vertemati – MILANO/Davide Villa

16.00 – MONTEGRANARO/Gabriele Ceccarelli – SAN SEVERO/Lino Lardo

–

Uff stampa LNP