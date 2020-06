Leggende #SfidaCoachLNP, ecco tutti gli allenatori semifinalisti

Si è conclusa la fase dei quarti di finale del contest “Leggende Allenatori” (#SfidaCoachLNP) riservata ai

Club, che hanno ora i tabelloni con i nomi dei tecnici approdati alle semifinali. Coordinata dai singoli Club che

hanno aderito alla sfida, gli appassionati possono votare i propri allenatori preferiti di tutti i tempi, all’interno

del gruppo dei selezionati dal Club stesso. A seguire la sfida diventerà nazionale, con “in campo” i tecnici

vincitori di ogni singolo Club, che a quel punto si sfideranno per il titolo nazionale.

LE SFIDE – Ecco tutti i semifinalisti

Una ad una ecco le sfide di semifinale. Sono ben sei gli allenatori con doppia candidatura: cesare Ciocca

(Bergamo e Treviglio), Giancarlo Sacco (Bergamo e Trapani), Franco Ciani (Agrigento e Casale Monferrato),

Sandro Dell’Agnello (Bergamo e Forlì), Giorgio Valli (Ferrara e Scafati) e Lino Lardo (Rieti e San Severo).

Curiosità: a Treviglio la sfida tra Vertemati ed Insogna mette di fronte l’attuale allenatore ed il general

manager…

AGRIGENTO

Franco Ciani vs Lillo Piro

Devis Cagnardi vs Luca Corpaci

BERGAMO

Cesare Ciocca vs Marco Calvani

Giancarlo Sacco vs Sandro Dell’Agnello

BIELLA

Alessandro Ramagli vs Luca Bechi

Federico Danna vs Michele Carrea

CAPO D’ORLANDO

Giovanni Perdichizzi vs Marco Sodini

Romeo Sacchetti vs Gianmarco Pozzecco

CASALE MONFERATO

Mattia Ferrari vs Marco Ramondino

Franco Ciani vs Marco Crespi

FERRARA

Luca Dalmonte vs Giorgio Valli

Marcello Perazzetti vs Spiro Leka

FORLI’

Phil Melillo vs Piero Pasini

Sandro Dell’Agnello vs Gigi Garelli

IMOLA

Giampiero Ticchi vs Gianni Zappi

Emanuele Di Paolantonio vs Francesco Vitucci

MILANO

Davide Villa vs Alberto Sacchi

Alfonso Angrisano vs Marcello Ghizzinardi

MONTEGRANARO

Gabriele Ceccarelli vs Simone Del Prete

Gennaro Di Carlo vs Cesare Pancotto

NAPOLI

Tonino Zorzi vs Piero Bucchi

Mirko Novosel vs Stefano Sacripanti

ORZINUOVI

Alessandro Crotti vs Stefano Salieri

Fabio Corbani vs Riccardo Eliantonio

RIETI

Lino Lardo vs Giancarlo Asteo

Alessandro Rossi vs Elio Pentassuglia

SAN SEVERO

Lino Lardo vs Vanni Peluso Cassese

Roberto De Florio vs Piero Coen

SCAFATI

Franco Gramenzi vs Massimo Mangano

Giorgio Valli vs Giovanni Perdichizzi

TORTONA

Demis Cavina vs Giovanni Noli

Mario Armana vs Aldo Caenazzo

TRAPANI

Giancarlo Sacco vs Ugo Ducarello

Luca Banchi vs Gianfranco Benvenuti

TREVIGLIO

Adriano Vertemati vs Euclide Insogna

Guido Saibene vs Cesare Ciocca

VERONA

Alberto Bucci vs Andrea Mazzon

Franco Marcelletti vs Gianfranco Lombardi

COME SI VOTA – Dal 7 giugno via alle semifinali

A partire da domenica 7 giugno si può votare per le semifinali: al termine delle 24 ore a disposizione il tecnico

più votato accederà alla finale. Si potrà esprimere la propria preferenza 1 sola volta per ogni sfida. Per le

modalità di voto seguite i canali ufficiali del vostro Club di riferimento, dove trovate i tabelloni completi ed il dettaglio delle sfide. Il 12 giugno, ultimo giorno valido per nominare il vostro preferito tra i due finalisti,

conosceremo i nomi degli allenatori “Leggende” dei Club. Dalla seconda metà di giugno, si passerà alla fase

nazionale, con le sfide tra le “Leggende” che andranno a rappresentare ogni singolo Club.

Uff stampa LNP