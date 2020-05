LNP aderisce al Comitato 4.0 per il credito d’imposta a favore delle aziende sponsor nello sport

Lega Nazionale Pallacanestro comunica di aver dato, attraverso il Presidente di LBA Umberto Gandini, la propria adesione alla progettualità del Comitato 4.0, appena costituito con l’obiettivo di sensibilizzare l’attenzione del Governo sulla misura del credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive. In modo che venga introdotta nell’iter di conversione in legge del Decreto Rilancio.

L’azione di LNP nasce in sinergìa con LBA, nell’ambito del dialogo in essere tra i presidenti Pietro Basciano ed Umberto Gandini, confidando nell’importanza di un’azione comune a tutela della Società gravemente colpite dall’emergenza epidemiologica COVID-19. Il Comitato valuterà una stima dell’impatto, in termini economici e sociali, sulle Società sportive, quantificando i rischi che può comportare la mancata applicazione del credito d’imposta. Proponendo misure a favore delle aziende che supportano lo sport a tutti i livelli, evitando la cancellazione di diverse realtà che forniscono un fondamentale contributo sociale sul territorio.

Area Comunicazione LNP