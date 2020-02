Mattia Palumbo è l’Under 22 adidas di gennaio in Serie A2

Lega Nazionale Pallacanestro e adidas Italia comunicano il vincitore del premio Under del mese per gennaio 2020, in Serie A2.

Il riconoscimento è giunto alla terza stagione; con l’obiettivo di dare visibilità ai giovani talenti protagonisti in campo nei tornei di Serie A2 e Serie B. Ogni mese sono premiati due giocatori (uno per campionato), selezionati tra i principali protagonisti Under 22, nati nel 1998 e seguenti.

Ecco il prescelto per gennaio 2020.

UNDER 22 ADIDAS SERIE A2 – GENNAIO 2020

MATTIA PALUMBO (BCC Treviglio)

In Serie A2 successo per il play-guardia classe 2000 di Treviglio, 198 centimetri, con medie di 8.4 punti e 5.6 rimbalzi in 24.4 minuti nel mese, con il 61% da 2. Al terzo anno a Treviglio, l’esterno di scuola Stella Azzurra ha progressivamente aumentato il suo impiego e la sua importanza nelle rotazioni di coach Vertemati: è passato dai 4 punti in 12.2 minuti della stagione 2017-18 ai 6.1 punti in 16.4 minuti dell’anno scorso, fino alle cifre attuali (9 punti, 6 rimbalzi e 2.7 assist in 27.0 minuti nel campionato 2019-20). Nell’estate 2019 Palumbo ha fatto parte della Nazionale Under 20, disputando gli Europei di categoria a Tel Aviv, in Israele.

Palumbo sarà premiato da adidas Italia con un trofeo ed un paio di calzature adidas Harden Vol. 4.

