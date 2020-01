Orlandina, Querci fuori tre settimane

Orlandina Basket comunica che l’atleta Lorenzo Querci è stato sottoposto, nella giornata di ieri, venerdì 17 gennaio, ad esami strumentali dopo un infortunio rimediato nel corso dell’allenamento di giovedì.

Gli esami hanno evidenziato una lesione muscolare di primo grado del retto femorale della coscia sinistra.

I tempi di recupero per il ritorno in campo sono fissati in 2-3 settimane. L’atleta sarà comunque monitorato costantemente dallo staff medico e rivalutato nei prossimi giorni.

Raffaele Valentino

Capo Ufficio Stampa | Orlandina Basket