Scafati, il vincitore di #SfidaLeggendeLNP è Pino Corvo

In tanti non avevano dubbi, perché, al di là dell’aspetto puramente tecnico, l’affetto e l’attaccamento ai colori sociali mostrato negli anni da Pino Corvo a Scafati non ha termini di paragone.

E’ IL CAPITANO, colui che meglio di chiunque altro ha rappresentato il percorso che ha svolto la società e la cittadina sulle sponde del fiume Sarno per balzare agli onori della cronaca cestistica nazionale.

La storia gialloblù di Pino Corvo parte nel 1997/1998 con la vittoria del campionato di serie B2; la stagione successiva (1998/1999) in serie B1 fu il preludio della vittoria dell’anno seguente (1999/2000), che valse la promozione in Legadue, nella cui categoria Pino giocò fino al 2003/2004, per poi indossare nuovamente i colori gialloblù in massima serie nel primo anno di serie A1 (2006/2007). Raggiunto dalla notizia della vittoria al contest, si è così pronunciato: “Una soddisfazione veramente enorme, non mi aspettavo di ricevere tantissimi attestati di stima ancora dopo tantissimi anni, in un contest dove non si votava la bravura ma l’affetto e l’attaccamento alla maglia i tanti voti ricevuti valgono molto di più per me, perché testimoniano il fatto di aver lasciato un ottimo ricordo sia come giocatore che come uomo. Emozione indescrivibile!”. Ora però arriverà la sfida più dura e dunque la fase nazionale del contest #SfidaLeggendeLNP Stay tuned!