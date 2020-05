Scafati, saldate tutte le spettanze con i tesserati per la stagione 2019/20

La Givova Scafati è lieta di comunicare di aver terminato con successo tutte le trattative pendenti con i propri tesserati. Inoltre, allo stato, sono state già altresì saldate tutte le varie posizioni, così da ritenersi praticamente chiusa, dal punto di vista finanziario, l’intera stagione agonistica 2019/2020. Un traguardo tutt’altro che semplice e scontato, alla luce delle tante difficoltà che l’emergenza Covid-19 ha portato con sé, soprattutto sotto il profilo economico.

Il lavoro è stato portato a termine dal general manager Gino Guastaferro, che si è alacremente adoperato per trovare le giuste soluzioni di bilanciamento tra tutte le parti interessate: «Il club si è mosso bene ed in maniera equa nei confronti dei tesserati – ha spiegato il dirigente gialloblù, nonché consigliere di lega – tenendo anche conto di coloro i quali non percepivano grosse somme. La società e il patron Longobardi da subito si sono attivati per permettermi di definire tutte le transazioni e credo che, attraverso la disponibilità delle parti, si sia giunti a una giusta definizione dei rapporti».

