SfidaCoachLNP, la finalissima è tra Ciocca e Pozzecco

Si è conclusa oggi la fase di semifinale del contest nazionale “Leggende Allenatori” (#SfidaCoachLNP), che

ha eletto finalisti Cesare Ciocca, in rappresentanza di Bergamo, e Gianmarco Pozzecco per Capo d’Orlando.

Che ora si sfideranno tra lunedì 6 e martedì 7 luglio per il titolo assoluto.

LE SFIDE DI SEMIFINALE – Il riepilogo

BERGAMO/Cesare Ciocca 52.3% – SAN SEVERO/Lino Lardo 47.7%

CAPO D’ORLANDO/Gianmarco Pozzecco 50.3% – TRAPANI/Gianfranco Benvenuti 49.7%

LA FINALE – Il calendario

Lunedì 6 luglio (voto aperto per 24 ore)

12.00 – BERGAMO/Cesare Ciocca vs CAPO D’ORLANDO/Gianmarco Pozzecco

LA FORMULA

La finale scatta alle ore 12.00 di lunedì 6 luglio. Si avranno 24 ore per votare ed a seguire conosceremo il volto

della “Leggenda tra le Leggende della panchina”.

COME VOTARE

Si vota solo sui canali ufficiali LNP: la pagina Facebook (NOTA: non valgono i voti sulla pagina messaggi) ed

il profilo Instagram.

–

