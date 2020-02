Stasera alle 20.00 su Sportitalia c’è il derby laziale Eurobasket Roma-Benacquista Latina

Per la 22^ giornata di Serie A2 Old Wild West su Sportitalia, nona di ritorno, su Sportitalia diretta del derby laziale tra Eurobasket Roma e Benacquista Latina, dal Palasport “Città di Cisterna” di Cisterna di Latina. I capitolini sono al terzultimo posto nel raggruppamento Ovest a 14 punti, reduci da due vittorie consecutive; i pontini occupano l’undicesima piazza a 18, in serie negativa da quattro incontri.

L’Eurobasket negli ultimi due successi, in casa con Rieti e sul campo di Scafati, ha avuto un grande rendimento dal centro Usa Steve Taylor Jr. (23 punti e 13.5 rimbalzi di media, con il 72% da 2 ed il 56% da 3). La squadra di coach Massimo Maffezzoli, subentrato a stagione in corso a Luciano Nunzi, ha cambiato notevolmente il roster rispetto ad inizio campionato, con gli inserimenti dell’esterno estone Rain Veideman (13 punti in 30.8 minuti), dell’ala Alessandro Amici, proveniente da Trapani (decisivo nella vittoria su Rieti con una tripla nel finale, ha raccolto finora 15.1 punti, 5.3 rimbalzi e 4 assist in 28.6 minuti), del centro Marco Maganza (ottimo contributo a Scafati con 12 punti in 19 minuti) e del playmaker Under Antonio Sabatino (classe 2000, da Cecina in Serie B, ha 3.7 punti e 1.3 rimbalzi in 16.6 minuti). Tra gli elementi di continuità, il capitano Eugenio Fanti, guardia classe ’91 (in stagione ha medie di 7.9 punti e 5.6 rimbalzi in 25.4 minuti). In casa, a Cisterna di Latina, l’Eurobasket ha un record di 5 vittorie (contro Agrigento, Capo d’Orlando, Napoli, Bergamo e Rieti) e 6 sconfitte (quattro consecutive in avvio di stagione, con Tortona, Trapani, Biella e Scafati, e poi con Casale Monferrato e Torino).

La Benacquista non vince dallo scorso 11 gennaio, in trasferta a Bergamo: in seguito la squadra di coach Franco Gramenzi, al quinto anno sulla panchina neroazzurra, ha perso quattro gare di seguito (in casa con Rieti, a Torino, contro Agrigento e sul campo di Treviglio), scivolando fuori dalla zona-playoff. Latina ha finora avuto un rendimento alterno da Michael Moore, ala Usa classe ’94 arrivato dalla Virtus Roma (Serie A) in sostituzione dell’infortunato Evan McGaughey: per lui medie di 9.3 punti e 4 rimbalzi in 24.5 minuti nelle sei gare disputate. Tre i giocatori pontini in doppia cifra media: la guardia Usa Dalton Pepper, ex Rieti, Cassino e Casale Monferrato, con 14.6; il centro Andrea Ancellotti (12.2 punti, ai quali aggiunge 7.8 rimbalzi) e l’esterno italo-argentino Bernardo Musso (11.3 punti a gara, con un migliorabile 28% da 3). Nell’ultima sconfitta di Treviglio, maturata nel finale, si è messo in evidenza Riccardo Bolpin, guardia-ala classe ’97 autore di 20 punti in 29 minuti. In trasferta la Benacquista ha ottenuto 3 vittorie (a Napoli, Trapani e Bergamo) e 7 sconfitte (a Biella, Rieti, Agrigento, Tortona, Capo d’Orlando, Torino e Treviglio).

La gara d’andata (9^ giornata, 20 novembre) vide l’affermazione interna della Benacquista per 83-64, grazie ad un ultimo quarto da 26-7 di parziale, dopo primi tre periodi in equilibrio. Per Latina 19 punti di Dalton Pepper e 18 di Bernardo Musso: ottime prove anche del capitano Davide Raucci (14 e 9 rimbalzi) e di Andrea Ancellotti (doppia-doppia da 13 punti e 10 rimbalzi). Per l’Eurobasket 16 punti di Anthony Miles, in seguito passato ad Orzinuovi, nel girone Est. Un precedente stagionale anche in Supercoppa LNP: lo scorso 15 settembre, per la terza giornata nel girone Blu, l’Eurobasket si impose in volata per 75-73, con 18 punti e 12 rimbalzi di Taylor. Per la Benacquista 18 di Pepper.

COSI’ SU SPORTITALIA – Diretta di Eurobasket Roma-Benacquista Latina stasera, mercoledì 5 febbraio dalle 19.55 su Sportitalia (canale 60 digitale terrestre e SiHD dell’offerta SI Smart). Telecronaca di Matteo Gandini e Fabrizio Frates, bordocampo a cura di Enrico Bonzanini.

COSI’ SU LNP PASS – Diretta streaming sulla piattaforma LNP PASS, al seguente link: https://lnppass.legapallacanestro.com/video/eurobasket-roma-vs-latina-basket

Area Comunicazione LNP