Stasera su Sportitalia la sfida tra Napoli e Scafati

Per l’anticipo della 17^ giornata di Serie A2 Old Wild West su Sportitalia, quarta di ritorno, si affrontano al PalaBarbuto GeVi Napoli e Givova Scafati, in un derby campano del girone Ovest. I partenopei sono undicesimi a 14 punti, a due lunghezze dai gialloblù scafatesi, che condividono la settima piazza a 16, assieme a Trapani, Rieti e Latina.

I padroni di casa, allenati da Stefano “Pino” Sacripanti, hanno perso nell’ultimo turno a Casale Monferrato, cedendo nel secondo tempo (parziale negativo di 29-51), dopo il +7 della prima metà: in precedenza erano arrivate due vittorie, in casa con Rieti e sul campo di Latina. Al PalaFerraris la GeVi ha dovuto affrontare i secondi 20 minuti priva di Terrence Roderick, infortunatosi alla schiena nel finale di secondo quarto. L’ala statunitense (15.9 punti, 7.1 rimbalzi e 4 assist di media in stagione) ha effettuato delle terapie riabilitative in settimana, e il suo utilizzo nel derby sarà deciso a ridosso della palla a due. Negli ultimi giorni la GeVi ha inserito in roster Hugo Erkmaa, playmaker estone di formazione italiana, classe ’99, già a Napoli lo scorso anno in B e nella prima parte dell’attuale stagione ad Avellino, sempre in B. Nel roster azzurro sono due gli ex di turno, entrambi di scena a Scafati nella stagione 2017-18: il centro Usa Brandon Sherrod (in questa stagione 13.1 punti e 7.5 rimbalzi in 30.1 minuti) e l’ala Stefano Spizzichini (per lui medie di 7.9 punti e 4.1 rimbalzi in 24.4 minuti). In casa Napoli ha un record di 3 vittorie (contro Capo d’Orlando, Tortona e Rieti) e 4 sconfitte (con Latina, Casale Monferrato, Treviglio e Agrigento).

La Givova di Giovanni Perdichizzi è reduce da una positiva affermazione su Agrigento nell’ultimo turno, con ottime prove dei due Usa Deshawn Stephens (22 punti in 25 minuti) e JJ Frazier (14 punti e 14 assist, quest’ultimo dato massimo stagionale eguagliato per la Serie A2). A brillare anche Riccardo Rossato (15 punti e 6 rimbalzi) e Marco Portannese (14 punti, 4 rimbalzi e 6 falli subiti). Per Portannese, guardia classe ’89, si è trattato della terza gara su tre in doppia cifra per punti (14.7 di media) dal suo ritorno a Scafati, a quattro anni dalla sua precedente esperienza del 2015-16 (in quella stagione vinse la Coppa Italia LNP con il titolo di Mvp). La Givova ha vinto 4 incontri degli ultimi 5, risalendo in zona-playoff (unica sconfitta a Trapani all’ultimo tiro), potendo contare anche sul positivo apporto di Ion Lupusor (9.8 punti a gara in 22.4 minuti in questo periodo). In stagione i gialloblù hanno un record esterno di 3 vinte (in casa di Eurobasket Roma, Casale Monferrato e Latina) e 5 perse (a Bergamo, Agrigento, Tortona, Torino e Trapani).

La gara d’andata (4^ giornata, 27 ottobre) vide il debutto in panchina di entrambi gli allenatori: Perdichizzi subentrò a Giulio Griccioli sulla panchina della Givova, Sacripanti sostituì Gianluca Lulli alla GeVi (dopo una gara di interregno dell’assistente Francesco Cavaliere). Ad imporsi fu Napoli, che vinse al PalaMangano in volata per 82-84, con 23 punti e 8 rimbalzi di Sherrod e tripla-doppia sfiorata di Roderick (15 punti, 10 rimbalzi e 9 assist). Per Scafati miglior realizzatore fu JJ Frazier con 20 punti.

COSI’ SU SPORTITALIA – Diretta di GeVi Napoli-Givova Scafati stasera dalle 20.25 su Sportitalia (canale 60 digitale terrestre e SiHD dell’offerta SI Smart). Telecronaca di Matteo Gandini e Fabrizio Frates, bordocampo a cura di Enrico Bonzanini.

COSI’ SU LNP PASS – Diretta streaming sulla piattaforma LNP PASS, al seguente link: https://lnppass.legapallacanestro.com/video/napoli-basket-vs-basket-scafati-1969

Area Comunicazione LNP