Timore Coronavirus – Rieti chiede e ottiene il rinvio del match a Casale Monferrato

Novipiù Junior Casale comunica che, nella serata di oggi, la società NPC Rieti ha richiesto lo spostamento della gara in programma domenica 8 marzo a causa delle preoccupazioni legate all’emergenza Coronavirus.

La Junior è stata sollecitata da Lega Nazionale Pallacanestro, tramite telefonata intercorsa tra il Presidente d’Onore Giancarlo Cerutti e il Segretario Generale della Lega Massimo Faraoni, ad accettare la richiesta della società reatina.

La società, con lo spirito collaborativo e sportivo che ne ha sempre contraddistinto la storia, ha dato per questa occasione la sua disponibilità ad adeguarsi alle richieste di NPC Rieti e Lega Nazionale Pallacanestro indicando, qualora FIP decida in tal senso, la data di domenica 15 marzo alle ore 18.00 per il recupero del suddetto incontro.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti non appena disponibili.

Uff.Stampa Junior Casale Monferrato