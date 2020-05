Torino, parla l’AD Nicolai: “A1 non ancora ufficiale, ma nel caso manterremo il nucleo di questa stagione”

SuperNews intervista Renato Nicolai, amministratore delegato del Basket Torino. Abbiamo

cercato di fare chiarezza sulla possibile promozione del Torino in Serie A1 e fatto delle

domande relative all’impegno di Supercoppa previsto per agosto. Infine, Nicolai ci ha

confermato l’arrivo di una nuova proprietà per il club torinese.

Sulla possibile promozione in Serie A1

Al momento, la Lega ha solo indicato Basket Torino come una delle squadre che può

richiedere l’iscrizione alla Serie A1. Questo sarà il primo passo, il secondo sarà il controllo

di tutta la documentazione, contabile e non, da parte della Federazione. Quindi, ad oggi, noi

non siamo ancora promossi in Serie A e probabilmente, basandomi sulle date che sono

trapelate, saremo promossi il 7 agosto. Non c’è ancora nulla di ufficiale. Non nascondiamo,

tuttavia, che ciò ci renda felici.

Sui cambiamenti societari

Stefano Sardara, per statuto di Lega, deve cedere l’interezza delle sue quote. Per cui, lascerà

la società. Questo dispiacerà a tutti, soprattutto a me, che sono un suo discepolo: ero a

Sassari con lui ed è stato proprio Stefano a chiedermi di entrare a far parte del progetto del

Basket Torino. Questo sarà il principale cambiamento, ovvero quello che attesterà, entro la

fine di giugno, il subentro di una nuova proprietà. Da quest’ultimo, se ne genereranno

inevitabilmente degli altri. Un discorso diverso si farà per coloro che sono già sotto

contratto con il club, come per esempio il nostro allenatore Cavina. Ci saranno delle

conferme per chi ha ancora un contratto in vigore con noi. Io stesso vorrei rimanere a

Torino, ma sarà compito della nuova proprietà scegliere se trattenermi in società o meno.

Danni economici

Sì. Abbiamo subìto un grande danno economico legato alla biglietteria, privata di tre partite

di regular season e, soprattutto, di un certo numero di partite di playoff. Gli abbonamenti

non coprivano i playoff, per cui ci sarebbero stati incassi importanti, anche grazie

all’affluenza del pubblico al palazzetto, che era migliorata di partita in partita durante

l’anno. Questa è una parte di introiti che è mancata, insieme a quella legata agli sponsor,

che si sono trovati in difficoltà e che non hanno potuto adempiere gli impegni economici che

avevano con noi.

Mercato

In questo momento, è il nostro allenatore ad occuparsi di questo. Stiamo monitorando

principalmente il mercato degli stranieri. Il nostro allenatore ha dichiarato in un’intervista

pubblica di avere grande considerazione per i giocatori del Torino, quindi la sua intenzione

è quella di ripartire da alcune conferme e dallo “zoccolo duro” dei giocatori che hanno

giocato l’A2. A queste conferme, si aggiungerà probabilmente qualche innesto proveniente

dal mercato degli americani, che Cavina sta monitorando attentamente.

Fonte SuperNews