Tortona: il punto sulle condizioni di Matteo Formenti, Rei Pullazi e Quirino De Laurentiis

Bertram Yachts Derthona comunica che gli atleti Matteo Formenti, Rei Pullazi e Quirino De Laurentiis non sono partiti con la squadra per la trasferta di Scafati e non saranno quindi a disposizione di coach Marco Ramondino per la partita di domani, domenica 19 gennaio 2020, in programma al PalaMangano.

Matteo Formenti sta proseguendo nel percorso, concordato con lo staff medico-fisico bianconero, volto al pieno recupero funzionale dell’attività. La settimana prossima è in programma una visita specialistica che definirà i tempi del suo pieno rientro in gruppo.

I tempi del recupero di Rei Pullazi (fascite plantare) e Quirino De Laurentiis (lesione dito del piede) saranno rivalutati verso fine mese.

Ufficio Comunicazione Derthona Basket