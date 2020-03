Tortona, Luca Severini positivo al coronavirus

La Società Derthona Basket comunica, in accordo con il giocatore Luca Severini, che in data odierna è stato comunicato l’esito del tampone con la positività al Coronavirus-COVID-19. Il tampone a Severini è stato effettuato il giorno 20 marzo presso l’ospedale di Novi dove Severini era stato ricoverato lo stesso giorno per una polmonite. Considerato un quadro clinico in miglioramento l’atleta sarà dimesso il giorno 29 marzo per effettuare un periodo di quarantena domiciliare. L’augurio a Luca è che torni quanto prima in ottima salute.

La Società sta attivando tutte le procedure previste dalla normativa.

FONTE: Uff. Stampa Derthona Basket Tortona