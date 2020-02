Treviglio, nota societaria in merito al provvedimento disciplinare

In seguito al provvedimento disciplinare emesso dal giudice sportivo “ammenda di euro 1.200,00 per lancio di sputi collettivi e sporadici verso gli arbitri” la Blu Basket Treviglio esprime quanto segue:

La nostra società, presente all’incontro nel parterre sottostante il settore ospiti, pur non avendo rilevato personalmente l’accaduto, condanna e si dissocia da qualsiasi comportamento che vada ad infangare i valori che contraddistinguono la Blu Basket da anni e, per tali ragioni, invita i propri supporters ad astenersi da azioni della natura riportata dal provvedimento.

Uff.Stampa BCC Treviglio