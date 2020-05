Treviglio, parla il presidente: “Il #coronavirus non ha fermato la passione. Ripartiamo!”

Il Presidente Gianfranco Testa ha fatto il punto della situazione commentando la stagione conclusasi anticipatamente, rivolgendo però l’attenzione all’immediato futuro della Blu Basket.

“Interrompere la stagione nel nostro momento migliore ci lascia senza dubbio un po’ di amaro in bocca. Venivamo da una striscia di cinque successi consecutivi, alcuni ottenuti in trasferte difficili come Biella e Tortona. Dopo un primo periodo di ambientamento Collins si era inserito al meglio e tutto il collettivo era in crescita. Avevamo ipotecato l’accesso ai play off e credo che vi fossero tutte le condizioni per replicare quanto di buono avevamo fatto la stagione precedente”.

Un’annata che conferma il “modus operandi” della società.

“Credo da Presidente di essermi arrabbiato poche volte in questi anni. Abbiamo gestito sempre le situazioni con attenzione senza mai farci condizionare dal momento, positivo o negativo che sia. Spesso abbiamo iniziato male le stagioni ma non per questo abbiamo pensato a rivoluzioni, ci siamo sempre confrontati e ponderato ogni scelta.

Far parte di un sodalizio come il nostro vuol dire che prima di prendere una decisione c’è bisogno di condividerla ed approvarla col prezioso contributo di tutti i soci. Credo che questi siano i nostri segreti”

E’ tempo di programmare il futuro.

“In questo periodo si è fermato praticamente tutto ma non la passione.

Ogni settimana, anche se a distanza, ci confrontiamo con tutti i soci per la conclusione di questa stagione e programmare il futuro.

C’è ancora molta incertezza.

L’emergenza si è affievolita ma l’attenzione alla salute rimane sempre alta. Ora la priorità’ è far ripartire l’economia e di conseguenza lo sport che diventa parte integrante è determinante del vivere comune.

Per questo abbiamo intrapreso un percorso e siamo intenzionati a proseguirlo.

Siamo ben consci che il periodo che stiamo vivendo sia difficile, soprattutto nel nostro territorio, ma guardiamo con ottimismo al futuro.

Sara determinante conoscere quali siano le date di ripartenza dei campionati e a quali condizioni.

È opportuno attendere qualche settimana in più ma avere la certezza di giocare a porte aperte con il nostro pubblico.

Comunque in queste settimane parleremo con i nostri sponsor per programmare la prossima stagione.

Abbiamo già avuto la disponibilità di tanti a proseguire con noi un rapporto che va ben non oltre una semplice sponsorizzazione. Ringraziamo il Presidente della Bcc Giovanni Grazioli nostro main sponsor, il sindaco Juri Imeri con l’amministrazione locale per il supporto che non ci fa mai mancare e tutte le aziende che hanno colto l’importanza di una realtà come la nostra e che ci spronano ad andare avanti con fiducia.

Il basket “post Covid19” potrebbe cambiare, un’occasione di crescita?

“La nostra politica è da anni quella di dare spazio ai giovani, lo abbiamo fatto concretamente, non a parole, e i risultati si sono visti. Per fare questo bisogna dargli fiducia, aspettarli e avere la forza di affidargli delle responsabilità anche se alle prime esperienze in un campionato del genere. La scelta sino ad oggi si è rivelata vincente grazie al lavoro di un coach straordinario come Vertemati. Credo che tante società debbano ripartire da qui, il basket può sfruttare questa situazione per risolvere quei problemi di cui si parla ogni anno ma le cui soluzioni sono sempre state rimandate. Si deve partire dal basso per avere risultati ai livelli più alti“.

Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto una splendida lettera da parte di un tifoso. Sono stati tanti i messaggi e le dimostrazione d’affetto in questo periodo.

“Ho personalmente ringraziato a nome della Società il tifoso per la lettera. Ciò che mi ha colpito e va sottolineato non è la rinuncia al rimborso o il semplice valore economico ma bensì come lui, e tanti altri, abbiano colto perfettamente quello che rappresenta la Blu Basket. Ha espresso perfettamente i valori che accompagnato un’attività che si svolge per passione e non per business per questo ringrazio lui ma ringrazio i tanti tifosi che quotidianamente ci dimostrano quanta voglia ci sia di ritornare al palazzetto“.

Uff stampa Blu Basket Treviglio