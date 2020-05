UFFICIALE – Caserta, il nuovo proprietario è Nicola D’Andrea

In data odierna, presso gli uffici del Palamaggiò, si sono incontrati il sig. Antonello Nevola, già amministratore unico dello Sporting Club Juvecaserta, ed il sig. Nicola D’Andrea, nuovo amministratore della stessa società.

Nell’occasione il sig. Antonello Nevola ha proceduto alla consegna al nuovo amministratore, sig. Nicola D’Andrea, di tutta la documentazione sportiva, amministrativa e fiscale dello Sporting Club Juvecaserta, compresa l’indicazione degli oneri economici in scadenza e degli adempimenti necessari all’iscrizione della squadra al prossimo campionato di serie A2 di basket.

Il sig. Nevola ha, poi, formulato al sig. D’Andrea gli auguri per le migliori fortune in campo sportivo, auspicando il raggiungimento di quegli obiettivi consoni alla storia ed alla tradizione sportiva del glorioso club bianconero.

FONTE: Uff. Stampa SC Juvecaserta