UFFICIALE – Dopo Imola anche Agrigento si riposiziona, Fortitudo in Serie B

Fortitudo Agrigento in Serie B. Dopo Imola, un’altra cadetta opta per il riposizionamento. Questo il senso del video messaggio di Gabriele Moncada, figlio dello storico patron Salvatore e neopresidente del sodalizio, che dopo sei stagioni torna nel terzo campionato nazionale.

Queste le sue parole: “Ringrazio tutti coloro che in questi giorni, con una donazione, hanno contribuito alla nostra causa. Questo ci dimostra ancora una volta la bella gente del popolo Fortitudo. Gli sforzi sono stati tanti, ma purtroppo bisogna fare un passo indietro. Non è una sconfitta ma un punto di partenza per riprogettare e costruire una nuova era. Più volte abbiamo incontrato difficoltà, dentro e fuori dal campo, e questa volta dobbiamo tirare fuori gli artigli per una stagione intensa e piena di emozioni. Lo faremo per onorare quelloche siamo e la nostra storia. Credetemi: ci ho provato e creduto fino alla fine, ma la realtà mi porta a prendere questa dura decisione. Sono sicuro che anche in una categoria inferiore, in Serie B, riusciremo ad emozionarci con questo sport. Il patto, in fondo, rimane sempre lo stesso, quello di stringersi ancora di più. Ringrazio chi c’è stato in passato, chi c’è oggi e chi ci sarà nel futuro di questa nuova era. Ora testa al mercato e al nuovo campionato”.