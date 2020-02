UFFICIALE – Giga Janelidze rescinde con Trieste, destinazione Napoli

Napoli risale la classifica, ma non si accontenta e continua a rinforzare il suo roster. Sembra infatti che, dopo l’arrivo di Pino Sacripanti, il restyling in casa azzurra non si fermi agli arrivi di Martino Mastellari, Hugo Erkmaa e Antonio Iannuzzi. Come riporta l’edizione online del quotidiano “Il Mattino”, sarebbe ormai pronto in canna il colpo che porterà all’ombra del Vesuvio Giga Janelidze.

Di poco fa il comunicato della società alabardata: “Allianz Pallacanestro Trieste annuncia di aver trovato un accordo per la rescissione contrattuale con il lungo georgiano classe 1995 Giga Janelidze. Dopo aver vestito il biancorosso nella stagione 2017/2018, ha indossato nello scorso campionato la maglia della Hertz Cagliari per poi rientrare a luglio nel roster di Eugenio Dalmasson. Nel ringraziarlo per l’impegno profuso in questi anni in maglia Pallacanestro Trieste, tutta la società augura al giocatore le migliori fortune per la stagione in corso e per il prosieguo della carriera professionistica”.

Ala italo-georgiana scuola Rimini e Casalpusterlengo, “4” più perimetrale di 200 centimetri e classe 1995, arriva da Trieste dove ha calcato il parquet per appena otto minuti con due presenze, l’ultima a fine novembre. Ma per Janelidze non è la prima esperienza in A2: tra il 2014 e il 2018 , oltre alla stessa Trieste (con cui ha conquistato la promozione in Serie A), ha indossato le maglie di Roseto e Jesi, mentre lo scorso anno ha offerto il suo contribuito alla salvezza dell’allora Hertz Cagliari, prima del passaggio di titolo a Torino. 8.2 punti, 4.8 rimbalzi e 0.7 assist ad allacciata di scarpe, tirando con il 62% da due, il 29% nelle bombe ed il 66% ai liberi: si tratta delle migliori medie in cinque stagioni tra i cadetti.