UFFICIALE – Torino, Reale Mutua confermato title sponsor

Reale Mutua Basket Torino è felice di annunciare ufficialmente la prosecuzione della sponsorizzazione di Società Reale Mutua di Assicurazioni e Reale Immobili per la stagione 2020-2021.

Reale Mutua e Basket Torino hanno infatti definito tutti gli aspetti contrattuali ed economici relativi al possibile passaggio della Reale Mutua Basket Torino in Serie A e allungato l’accordo in essere di un ulteriore anno fino al Giugno 2023.

“La rinascita del grande basket a Torino è un progetto che noi di Reale Mutua abbiamo sposato un anno fa per i valori di questo sport e per il nostro forte attaccamento alla Città di Torino – ha dichiarato Luca Filippone, Direttore Generale di Reale Mutua – Per questo motivo sono orgoglioso di dire che anche il prossimo anno, al di là del campionato in cui militerà la squadra, saremo a fianco di Basket Torino per consolidare una partnership nata nel 2019 e che ricalca a pieno la nostra filosofia di “Together More”, nella convinzione che le persone giuste, unite da obiettivi e valori comuni, portano avanti progetti più grandi, ottengono risultati più importanti e affrontano da protagonisti i cambiamenti e le sfide di domani.”

FONTE: Uff. Stampa Basket Torino