Una ad una, ecco tutte le Leggende LNP!

Si è conclusa oggi la prima fase di “Leggende”, il contest che ha messo in sfida i 16 giocatori storici selezionati

dai 22 Club che hanno aderito all’iniziativa di LNP, tra quelli attualmente iscritti al campionato di Serie A2. Ed

abbiamo l’elenco delle Leggende all-time di ogni singola realtà, votate ed elette dalle fanbase di ogni Club

partecipante. Come dire i più amati di sempre. Eccoli.

FINALI – QUALCHE NUMERO

Numeri record a San Severo, dove a sorpresa Walter Magnifico è stato sconfitto da Mario Del Vicario (53%

delle preferenze) in un contest da 4800 voti… A Ravenna, sfiorati i 2500 per decretare la vittoria di Francesco

Amoni (56%) su Andrea Raschi, con il contest che nelle tre settimane ha portato oltre 17.000 voti ed un +275%

di traffico sui canali social della Piero Manetti… A Napoli quasi 4000 i voti per decretare vincitore Lynn Greer

su Mason Rocca… A Capo d’Orlando una manciata di voti ha fatto preferire Gianluca Basile a Gianmarco

Pozzecco su una base di oltre 1500 voti… Grande partecipazione anche in casa Urania, con quasi 3200 voti per

eleggere Giorgio Piunti su Santolamazza… Sfiorati i 2000 a Treviglio per decretare Andrea Pecchia su

Emanuele Rossi… Grande successo per Mario Ghersetti che ha raccolto il 68% dei voti tra i tifosi Stings… A

Biella raccolti 10.500 voti nel corso del contest per 3500 commenti fino alla vittoria di Joe Smith in una finale

da quasi 1500 preferenze espresse… A Tortona, finale da quasi 4000 voti per nominare leggenda l’attuale

presidente del Derthona Basket, Roberto Tava (52%) su Paolo De Ros… A Verona 59% di preferenze per

Roberto Dalla Vecchia su Mike Iuzzolino… In casa Poderosa, su quasi 900 votanti Valerio Amoroso ha prevalso

su Jeremy Simmons.

FINALI – TUTTE LE LEGGENDE

AGRIGENTO – Albano Chiarastella (finalista Marco Evangelisti)

BERGAMO – Luigi Sergio (finalista Darryl Joshua Jackson)

BIELLA – Joe Smith (finalista Nicola Minessi)

CAPO D’ORLANDO – Gianluca Basile (finalista Gianmarco Pozzecco)

CASALE MONFERRATO – Niccolò Martinoni (finalista Brett Blizzard)

FERRARA – Charlie Foiera (finalista Andre Collins)

FORLÌ – Rod Griffin (finalista Bob McAdoo)

IMOLA – Vincenzo Esposito (finalista Patricio Prato)

MANTOVA – Mario Ghersetti (finalista Alessandro Amici)

MILANO – Giorgio Piunti (finalista Riccardo Santolamazza)

MONTEGRANARO – Valerio Amoroso (finalista Jeremy Simmons)

NAPOLI – Lynn Greer (finalista Mason Rocca)

ORZINUOVI – Alessandro Muzio (finalista Davide Zambon)

RAVENNA – Francesco Amoni (finalista Andrea Raschi)

RIETI – Willy Sojourner (finalista Roberto Brunamonti)

ROSETO – Remo Maggetti (finalista Mario Boni)

SAN SEVERO – Mario Del Vicario (finalista Walter Magnifico)

SCAFATI – Pino Corvo (finalista Randy Childress)

TORTONA – Roberto Tava (finalista Paolo De Ros)

TRAPANI – Francesco Mannella (finalista Reggie Johnson)

TREVIGLIO – Andrea Pecchia (finalista Emanuele Rossi)

VERONA – Roberto Dalla Vecchia (finalista Mike Iuzzolino)

ED ORA LA SFIDA NAZIONALE – SI PARTE L’1 MAGGIO

Si parte da venerdì 1° maggio con la fase nazionale di Leggende. Coordinata da LNP, le Leggende risultate

vincitrici di ognuno dei Club partecipanti all’iniziativa si sfideranno tra di loro, passando dal tabellone “locale”

a quello “nazionale”. Per arrivare anche qui ad eleggere, turno dopo turno, fino alla finale, la “Leggenda tra le

Leggende”. Nei prossimi giorni i canali ufficiali LNP comunicheranno il regolamento di gioco ed il calendario

delle nuove sfide, con gli abbinamenti del primo turno.

–

Uff stampa LNP