Vittorio Perticarini è il nuovo Direttore Sportivo del Derthona

Anni di Serie A, incarichi federali ed ora Vittorio Perticarini approda, con il ruolo di DS, alla Bertram Yachts Derthona.

LA CARRIERA – Marchigiano, classe 1963, Perticarini inizia da giovane a lavorare nel mondo della pallacanestro dove per oltre trent’anni è stato legato alla Sutor Basket Montegranaro rivestendo vari ruoli tra prima squadra nei tanti campionati di Serie A e settore giovanile.

Nel 2014 viene nominato Direttore Generale della Poderosa, sempre società della sua città Montegranaro, formazione allora militante nel campionato di Serie B Maschile, e della Scuola Basket Montegranaro. Con i marchigiani conquista la promozione in Serie A2 il 10 giugno 2017 in seguito alla vittoria per 74-64 contro la Co.mark Bergamo. Perticarini è stato poi Responsabile dell’area amministrativa e logistica oltre che Team Manager dello stesso Club fino allo stop imposto dal Covid. Ora alla Bertram Yachts Derthona è pronto ad iniziare un nuovo capitolo del suo lavoro.

ʺSiamo davvero contenti – afferma Marco Picchi, Amministratore Delegato di Bertram Yachts Derthona – che Vittorio Perticarini abbia accettato la proposta del Derthona Basket. Si tratta di una persona che vanta una grande esperienza nel mondo della pallacanestro e crediamo che, per le qualità umane e professionali che ha mostrato nel corso della sua carriera, rappresenti il profilo ideale per compiere quello step di ulteriore crescita che la società ha intenzione di attuare nel corso della prossima stagione sportivaʺ.

ʺRingrazio il Derthona Basket per l’opportunità concessami di fare parte di un progetto che – le parole del neo Direttore Sportivo Vittorio Perticarini – ha pochi eguali in ambito nazionale. Sono molto orgoglioso ed estremamente motivato nell’iniziare questa collaborazione. Il primo passo che andrò a compiere sarà confrontarmi, nel più breve tempo possibile, con tutti i vari responsabili per potermi immergere pienamente nella realtà del Derthona Basket. La prossima sarà una stagione particolarmente delicata e tutti noi dovremo essere estremamente attenti e pronti a superare le questioni e le cicatrici che, inevitabilmente, il dopo Covid-19 presenterà. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova annata affrontando le numerose e stimolanti sfide che ci attendonoʺ.

Uff.Stampa Derthona Basket