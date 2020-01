Zeus Energy Group Rieti, nota in merito ai fatti social riguardanti Dario Zucca

La Zeus Energy Group Rieti, in merito ai recenti fatti accaduti sui social e riguardanti il proprio atleta Dario Zucca comunica quanto segue.

Innanzitutto dispiace constatare che dopo una bella vittoria si debba parlare di fatti accaduti sui social il cui uso distorto ed inopportuno danneggia non solo il club ed il lavoro che lo stesso sta portando avanti ma anche il movimento basket e lo sport in genere.

Entrando nello specifico, la società intende stigmatizzare tutto quanto accaduto nelle ultime ore con il solo ed unico interesse di ripristinare un clima sereno per affrontare una settimana intesa.

Npc Rieti applicherà il regolamento interno sottoscritto per accettazione da tutti gli atleti ad inizio stagione e che disciplina anche la materia in questione. La società incontrerà nelle prossime ore il giocatore e si riserva di compiere ulteriori azioni affinché si ripristini il clima ideale al raggiungimento degli obiettivi societari di fondamentale importanza per il club.

Il club, nell’applicazione delle future azioni, prenderà in considerazione il sincero ravvedimento del giocatore che si è già detto profondamente dispiaciuto dell’accaduto.

L’atleta intende scusarsi per quanto successo con tutti i tifosi rimarcando il fatto di aver agito d’impulso senza intenti provocatori ma trascinato dal dispiacere di aver giocato con una caviglia fasciata e non aver potuto contribuire in maniera più incisiva al successo della squadra contro l’Orlandina.

Npc Rieti conclude invitando tutti ad un uso consapevole e responsabile dei social media.

Ufficio Stampa e Relazioni Esterne

NPC RIETI PALLACANESTRO