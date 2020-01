Agrigento non brilla ma torna alla vittoria contro Capo D’Orlando

Secondo Derby consecutivo per la Fortitudo Agrigento che, dopo la bruciante sconfitta di Trapani, torna fra le mura amiche del Palamoncada per ospitare Capo D’Orlando.

Quintetti:

Agrigento: De Nicolao, James, Ambrosin, Chiarastella, Easley.

Capo D’Orlando: Laganà, Mobio, Donda, Kinsey, Barrett.

Primo Quarto:

Il Match inizia con mani molto fredde per entrambe le squadre, qualche problema fisico per Ambrosin che lascia subito il posto a Veronesi. Kinsey va in lunetta e mette a segno i primi punti della gara. James da 3 punti sveglia una timida Agrigento in questo avvio. Va via la prima metà del primo quarto, punteggio bassissimo ancora fermo sul 3-4, livello di gioco ai limiti del commentabile. Continua la “sagra” degli errori, Cagnardi guarda alla panchina per cercare di cambiare l’inerzia della gara, dentro Pepe e Rotondo. Torna in campo anche Ambrosin, nulla di grave dunque per lui. I padroni di casa mettono la testa avanti con i liberi di Rotondo, 6-5. La Fortitudo esce bene dal Time-out con la tripla di James, poi i liberi di Ambrosin e il punteggio vira sul 10-5. Il primo quarto si chiude con il libero di Laganà ed il bure beater di Pepe da 3 punti che è sicuramente la giocata più bella dei primi 10 minuti, 16-8.

Secondo Quarto:

Bel canestro di Mobio che porta in doppi cifra i suoi. Poco da commentare, il livello in campo è veramente basso oggi, errori su errori con Capo D’Orlando che arriva al 14esimo minuto di gioco con 14 punti segnati, praticamente media precisa di un punto per minuto. Al momento Agrigento, seppur senza brillare, sembra in pieno controllo della gara. Gara che, fino ad adesso, ha davvero un sapore lievissimo di derby. Bell’appoggio di Easley, 22-15. Contropiede ben orchestrato dalla squadra di Cagnardi e chiuso da Chiarastella, 24-15, Sodini costretto al time-out. Triple di Cuffaro e Donda, poi gran canestro di Capitan Chiarastella, nuovo massimo vantaggio per i locali, 29-17. Bella penetrazione di Lucarelli, poi arrivano i liberi di Laganà e gli ospiti toccano quota 21. Il secondo quarto si chiude sul 32-23, discreto finale di tempo per gli ospiti.

Terzo Quarto:

Il copione della partita pare non essere cambiato, gara che va nettamente a sprazzi in mezzo a tantissimi errori, Capo comunque rimane a -10 prima della tripla in solitaria di De Nicolao, 39-26. Lo stesso play commette poi fallo antisportivo su Laganà che va in lunetta con un 2/2, Capo ovviamente rimane in possesso ottimizzando con la tripla di Kinsey, -8. Brutto attacco dei locali, time-out Cagnardi. Continua il momento buono degli ospiti che si porta sul -6. Liberi di Pepe che tornano a fare respirare i siciliani, Barrett sbaglia da 3 ma c’è il rimbalzo di Laganà che deposita dentro con il fallo, Laganà sbaglia il libero e dall’altro lato arriva la tripla di Ambrosin ed il Jumper di Chiarastella, 46-35 e time-out Sodini. Kinsey subito a segno dopo il time-out. Tripla pesante di un ottimo Ambrosin in questo terzo periodo, 50-40 ma Capo non molla. Altro appoggio di Chiarastella, poi quello di Veronesi con libero aggiuntivo, Agrigento scappa sul 55-40.

Quarto quarto:

Triple di Laganà e Veronesi, poi quella di Ambrosin che sa tanto di match ball per i padroni di casa, 61-46. Altra tripla siciliana! Questa messa a segno da James, 64-46, passerella finale per i ragazzi di Cagnardi. Nuovo massimo vantaggio per i padroni di casa che si portano sul +20 con un magistrale contropiede chiuso da James. 68-48. Tripla estemporanea di Lucarelli ma il tempo per un’eventuale rimonta è davvero limitato anche se gli ospiti non rinunciano a giocare. Rimbalzo e canestro per Chiarastella, doppia doppia per lui, 10 punti e 10 rimbalzi. Il resto del match è solo un avvicinarsi verso il ritorno alla vittoria per la squadra Agrigentina che vince il derby c0n il punteggio di 74-63.