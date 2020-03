Alibegovic stecca, Trapani firma il colpo su Torino

2B Control Trapani VS Reale Mutua Assicurazioni Torino: 86-85

Parziali: (19-19, 18-23, 25-27, 24-16)

2B Control Trapani: Lamarshall Corbett 32 (7/11, 4/9), Andrea Renzi 17 (6/9, 1/3), Kenneth Goins 13 (4/6, 1/2), Marco Mollura 11 (3/4, 1/3), Gabriele Spizzichini 8 (1/3, 1/2), Matteo Palermo 3 (0/0, 1/1), Federico Bonacini 2 (1/1, 0/2), Curtis chinonso Nwohuocha 0 (0/1, 0/0), Tommy Pianegonda 0 (0/0, 0/0), Luciano Tartamella 0 (0/0, 0/0), Marko Dosen 0 (0/0, 0/0), Alessandro Ceparano 0 (0/0, 0/0)

Reale Mutua Assicurazioni Torino: Kruize Pinkins 20 (4/9, 3/7), Alessandro Cappelletti 16 (4/6, 2/5), Mirza Alibegovic 14 (1/7, 4/11), Andrea Traini 11 (1/1, 2/3), Derrick Marks 10 (2/5, 2/2), Luca Campani 5 (2/4, 0/3), Daniele Toscano 5 (2/4, 0/2), Ousmane Diop 4 (1/4, 0/0), Franko Bushati 0 (0/0, 0/0), Kurt Cassar 0 (0/0, 0/0), Andrej Jakimovski 0 (0/0, 0/0)

Arbitri: BARTOLI ENRICO; WASSERMANN STEFANO; MARZIALI SILVIA.

TRAPANI. Al PalaConad va in scena una partita a porte chiuse ma le due squadre non si risparmiano e, al termine di un match combattutissimo, i granata battono la capolista 86-85. Dopo un primo quarto chiuso in perfetta parità, per 20 minuti Torino prova a scappare ma gli uomini di Parente sono bravi a non perdere mai il contatto con la partita. Nell’ultimo quarto, grazie ad un grande lavoro difensivo ed ai canestri di Renzi e Corbett, Trapani si porta in vantaggio. Torino ha comunque il tiro della vittoria ma Alibegovic sbaglia. Tra i singoli altra prestazione monstre di Corbett che ha realizzato 32 punti.

1° QUARTO: Coach Parente schiera il quintetto formato da Spizzichini, Palermo, Corbett, Goins e Renzi. Coach Cavina risponde con Marks, Traini, Alibegovic, Pinkins e Diop. Il primo canestro è di Goins. Renzi realizza dalla media prima della tripla di Pinkins. Corbett segna ma Traini conclude un 2+1. Renzi colpisce dal post basso ma risponde Pinkins (8-8). Renzi va a bersaglio con un tap-in prima della tripla di Palermo: 13-8 e time out per coach Cavina a 4’30’’ dalla fine. Due triple consecutive di Marks e Traini portano avanti Torino (13-14). Corbett e Mollura colpiscono da oltre l’arco dei 6.75. Dopo il tiro libero di Toscano, Diop realizza dalla media. Sulla sirena realizza Toscano: 19-19 al 10’.

2° QUARTO: Il primo canestro è di Mollura. Dopo la schiacciata in transizione di Goins, realizza Alibegovic. Mollura fa 2/2 dalla lunetta ma Marks e Pinkins impattano a quota 25: time out per coach Parente a 7’ dalla fine. Pinkins realizza un 2+1 prima del jump di Alibegovic (25-30). Renzi colpisce col gancio mancino ma Cppelletti chiude un altro gioco da 3 punti (27-33). Spizzichini fa 2/2 dalla lunetta prima del botta e risposta fra Pinkins e Goins. Corbett realizza dalla media prima della tripla di Traini (33-38). Goins segna da sotto ma Traini fa 2/3 dalla lunetta. Sulla sirena realizza Cappelletti: 37-42 al 20’.

3° QUARTO: Spizzichini concretizza un 2+1 prima che Pinkins realizzi una tripla. Renzi fa 2/2 dalla lunetta ma Pinkins mette un’altra bomba (42-48). Corbett realizza cinque punti consecutivi ma Marks ed Alibegovic segnano da oltre l’arco (47-54). Altra tripla di Alibegovic: 47-57 a 6’10’’ dalla fine e time out per coach Parente. Goins fa 2/2 dalla lunetta. Corbett colpisce in contropiede ma Diop segna da sotto. Botta e risposta da sotto fra Campani e Renzi. Campani realizza dal post prima della tripla di Spizzichini. Corbett fa 2/2 dalla lunetta ma Cappelletti mette una tripla. Bonacini e Mollura segnano in penetrazione ma Cappelletti mette un’altra tripla: 62-69 al 30’.

4° QUARTO: Campani fa 1/2 dalla lunetta. Mollura conclude uno schema sulla rimessa. Botta e risposta da oltre l’arco fra Alibegovic e Corbett. Corbett mette un’altra tripla: 70-73 a 6’20’’ dalla fine e coach Cavina chiama time out. Renzi segna in tap-in ma Alibegovic segna da 3 (72-76). Renzi mette una tripla ma Cappelletti conclude un 2+1. Goins colpisce dalla distanza prima del jump dalla media di Corbett che vale il +1 per Trapani: 80-79 e time out per coach Cavina quando mancano 2’55’’ alla fine. Pinkins realizza da sotto ma Corbett concretizza in step back (82-81). Corbett fa 2/2 dalla lunetta (84-81). A 18’’ dal termine Pinkins fa /2 dalla lunetta. A 17’’ Corbett fa 2/2 dalla lunetta. A 13’’ Diop mette 2 liberi: 86-85 e time out per coach Parente. Trapani perde palla sulla rimessa: altra sospensione per coach Cavina. Alibegovic sbaglia il tiro della vittoria: Trapani vince 86-85.

