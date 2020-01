Amici all’ultimo respiro manda l’Eurobasket in Paradiso, Rieti cade a Cisterna

EUROBASKET ROMA 69-67 ZEUS RIETI (23-23, 10-19, 15-13, 21-12)

Amici segna la tripla a 5” dall’ultima sirena che consente all’Eurobasket di sorpassare Rieti e trovare una vittoria pesante in chiave salvezza.

Taylor Jr. segna 10 dei primi 12 punti dei padroni di casa, che soffrono Stefanelli (a quota 7) e devono rincorrere sulla bomba di Cannon (12-14). Rieti tocca in due occasioni il +5, limato e poi totalmente recuperato negli ultimi possessi del primo quarto dai liberi di Sabatino e dai punti 12 e 13 di Taylor Jr. (23-23). Veideman inchioda la bimane che riporta davanti l’Eurobasket (26-25), in affanno poi nella seconda metà del quarto nel contenere la ritrovata verve offensiva degli ospiti: la bomba di Passera vale il +4 (26-30), mentre il parziale di 8-0 che maturerà nei possessi successivi dà il primo vero scossone al match, che Rieti porta all’intervallo con 9 lunghezze di vantaggio (33-42). 5 punti di Taylor Jr. consentono ai padroni di casa di riportarsi a due possessi da Rieti (41-46), meno brillante in attacco in questa porzione di partita e ripresa dai liberi di Viglianisi (50-50). La bomba di Zucca e i due punti di un positivo Vildera aiutano Rieti a riprendersi e a ripristinare il vantaggio (43-50), all’alba dell’ultimo quarto di gioco. L’Eurobasket rende produttive le residue energie nervose trovando il parziale di 6-0 che la riporta a un possesso (56-58) da una Rieti che non difetta di solidità e di talento, pronta ad alimentare il botta e risposta con la tripla di Raffa che la riporta a +8 (58-65 al principio del 37′). Il finale è in volata: i liberi di Amici agganciano di nuovo Rieti (65-65), Taylor sorpassa dalla lunetta e Raffa risponde con la stessa moneta (66-67). A 5” dall’ultima sirena la tripla di Amici manda l’Eurobasket in paradiso (69-67). Vildera sbaglia la replica e i capitolini possono festeggiare.

EUROBASKET ROMA: Taylor Jr. 28, Fanti 9, Veideman 7, Amici 16, Sabatino 2, Viglianisi 2, Maganza 5, Cicchetti, Graziani.

ZEUS RIETI: Vildera 11, Passera 6, Raffa 16, Stefanelli 13, Filoni 2, Cannon 11, Nikolic, Zucca 8, Fumagalli.