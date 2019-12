Biella piega Torino nel derby e allunga in vetta

Inizio di girone di ritorno per cuori forti al Biella Forum con il derby tra Edilnol Pallacanestro Biella e Reale Mutua Torino, la capolista contro la prima inseguitrice del Girone Ovest.

PRIMO QUARTO – Quintetto iniziale classico per coach Galbiati con capitan Saccaggi, Bortolani, Polite, Donzelli e Omogbo. La stupenda coreografia della Curva Barlera dà inizio alla contesa. I primi punti della sfida portano la firma di Omogbo, per Torino apre le danze Diop (4-2). L’Edilnol parte in quarta e si porta sul +13 (17-4) guidata dai canestri di Omogbo e Bortolani. Donzelli punisce dalla media distanza per il canestro del 19-6. L’Edilnol continua a macinare gioco e a trovare canestri, mentre Torino fa molta fatica a trovare il fondo della retina (23-8 al 9’). Alla fine del primo quarto è +10 Edilnol sul 25-15.

SECONDO QUARTO – Si riparte con Massone, Saccaggi, Polite, Lombardi e Barbante. Torino parte meglio e con un parziale di 8-4 si riavvicina all’Edilnol (29-23). Una schiacciata di Lombardi alza i decibel di un Forum incandescente. Ancora il numero 21 con la conclusione pesante per il nuovo +11 rossoblù, ma Alibegovic risponde con la stessa moneta (34-26). Lombardi è l’hombre del partido in questa fase del match e con un’altra schiacciata sull’assist di Omogbo. Sul 36-28 Cappelletti viene sanzionato con un fallo tecnico, il suo quarto fallo. Polite punisce dall’angolo per il nuovo +12 (40-28): timeout Torino. La gara prosegue con l’inerzia dalla parte di Biella, ma Torino ha la forza di restare in partita, sfruttando i liberi e una palla recuperata da Marks (40-33). Coach Galbiati ferma l’incontro. Al rientro in campo Bortolani punisce dai 6,75 con una conclusione da assoluto campione. Torino si mantiene in linea di galleggiamento con i liberi. All’intervallo lungo Biella guida sul 45-37.

TERZO QUARTO – Al rientro dalla pausa lunga coach Galbiati si affida al quintetto che ha iniziato la sfida. I primi punti del quarto sono messi a segno da Bortolani, ma Diop dal centro dell’area risponde (47-39). Le due squadre si scambiano canestri con Torino che torna sul -6 (49-43). Traini in penetrazione segna il canestro del -4. Polite e Donzelli restituiscono ossigeno all’attacco biellese, con Lombardi che dalla lunga distanza punisce la difesa torinese: 56-45 al 26’. Polite sale al quinto piano per inchiodare la schiacciata del +12, subito seguito da Bortolani: 64-50 per l’Edilnol. Il terzo quarto termina con il tap-in vincente di Lombardi. 66-52 per Pallacanestro Biella.

ULTIMO QUARTO – Massone, Pollone, Bortolani, Lombardi e Barbante cominciano l’ultima frazione. Toscano allo scadere dei 24 secondi trova una tripla fortunosa che riporta Torino sotto di 11 lunghezze, ma Polite risponde con l’ennesima bimane del match per i rossoblù. La Reale Mutua non molla e si mantiene intorno alla doppia cifra di svantaggio, ma Biella non consente agli avversari di riavvicinarsi ulteriormente. Torino raggiunge in fretta il bonus e questo aiuta il team di Cavina a ricucire lo svantaggio. A 3’ dalla fine Galbiati perde Omogbo per 5 falli, una tegola pesante per l’Edilnol (72-66). La mano di Bortolani non trema e con due bombe regala il +12 a Biella. L’ultimo minuto di gioco ha valore per la differenza canestri, con Biella che è brava a ribaltare il -8 dell’andata e Marks che perde la testa e viene espulso. Al Forum un derby incredibilmente fisico termina 83-71.

Edilnol Pallacanestro Biella-Reale Mutua Torino 83-71

Parziali: 25-15, 45-37, 66-52

Edilnol Pallacanestro Biella: Saccaggi 4, Bortolani 23, Polite 19, Donzelli 10, Omogbo 10, Massone, Pollone, Lombardi 15, Barbante 2, Deangeli, Blair ne. All.: Paolo Galbiati.

Reale Mutua Torino: Alibegovic 11, Marks 15, Cappelletti 3, Cassar ne, Campani 10, Ianuale ne, Pinkins 6, Toscano 8, Castellino ne, Jakimovski, Traini 10, Diop 8. All.: Demis Cavina.

FONTE: Uff. Stampa Pall. Biella