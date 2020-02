Napoli, che impresa! Torino cade al PalaBarbuto

In un’A2 come questa, ogni partita sembra poter cambiare le cose. Stavolta però sembra davvero possibile e in meglio, per la Napoli di coach Sacripanti. Perché il coach l’ha chiesta, l’ha pretesa, questa quinta vittoria consecutiva casalinga. Perché questo referto rosa arriva contro Torino, in una gara dove i ritmi bassi e la difesa hanno tutt’altro che esaltato bocche di fuoco come Marks e Pinkins (2/17 in due dal campo). Perché la Reale Mutua dell’ex Cavina, arrivata a Fuorigrotta con i gradi della capolista, aveva tutte le intenzioni di proseguire una striscia che invece si ferma a quota sei.

Invece non le basta la difesa forte di Cappelletti, la straripante fisicità di Diop, il talento un po’ in chiaroscuro di Alibegovic. Napoli parte forte per tenere sempre il timone del punteggio nelle sue mani, trovando prima le buone triple di Mastellari ed Erkmaa, poi lo spirito operaio di Sherrod, Chessa e Monaldi, fino alla mano rediviva di un Roderick che finalmente c’è in un finale pieno di colpi di scena, ovvero quando conta. E stavolta potrebbe contare. Con un consistente +8 sulla zona playout, con l’ottavo posto a due soli punti, con una stagione che, tra mille ipotesi, ne offre qualcuna di più suggestiva.

GeVi Napoli – Reale Mutua Torino 64-57 (15-12, 20-19, 10-11, 19-15)

GeVi Napoli: Terrence Roderick 17 (5/10, 1/5), Diego Monaldi 12 (2/2, 2/6), Brandon Sherrod 12 (4/8, 0/0), Massimo Chessa 12 (3/3, 2/6), Martino Mastellari 6 (0/2, 2/3), Hugo Erkmaa 3 (0/0, 1/2), Antonio Iannuzzi 2 (1/4, 0/0), Daniele Sandri 0 (0/3, 0/1), Stefano Spizzichini 0 (0/0, 0/1), Francesco Guarino 0 (0/0, 0/0), Amar Klačar 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 16 – Rimbalzi: 34 6 + 28 (Brandon Sherrod 10) – Assist: 9 (Terrence Roderick, Daniele Sandri 3)

Reale Mutua Torino: Kruize Pinkins 9 (1/4, 0/1), Mirza Alibegovic 9 (0/5, 2/7), Ousmane Diop 9 (4/6, 0/2), Alessandro Cappelletti 8 (3/6, 0/1), Franko Bushati 6 (0/1, 2/2), Luca Campani 6 (3/6, 0/0), Derrick Marks 5 (1/9, 0/3), Daniele Toscano 3 (0/4, 1/2), Andrea Traini 2 (1/1, 0/0), Kurt Cassar 0 (0/0, 0/0), Andrej Jakimovski 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 25 – Rimbalzi: 34 12 + 22 (Alessandro Cappelletti 8) – Assist: 11 (Alessandro Cappelletti 3)