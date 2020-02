Psicodramma Scafati: Casale rimonta da -21 ed espugna il PalaMangano

A cura di Luca di Maio

GIVOVA SCAFATI – NOVIPIU CASALE MONFERRATO

Scafati esce ancora una volta sconfitta dal campo di casa e infila la terza sconfitta consecutiva nonostante una prestazione di alto livello nel primo tempo e alcuni acuti individuali nel secondo. Dall’altra parte Casale riesce con una prestazione di alti bassi a restare aggrappata al terzo posto, a meno due da Torino che intanto supera in casa Rieti.

I padroni di casa chiudono il primo quarto sul 19-15 con un Lupusor particolarmente ispirato tra le fila scafatesi al quale risponde Sims con 4/5 da due. Il secondo quarto è a tutte tinte gialloblù con Scafati che, presa per mano da Stephens e Rossato, regala un parziale di 26-9, favorita dal break di metà quarto di 11-0. Al rientro dalla pausa lunga la reazione di Casale è semplicemente impressionante con Scafati, in balia di scatenati Valentini, Roberts e Sims, che non riesce a reagire se non sulla fine del quarto dopo aver ormai perso quel vantaggio che sembrava rassicurante al rientro negli spogliatoi. Quando l’ultimo quarto comincia,il tabellone recita 56-54. L’ ultima frazione di gioco vede un botta e risposta tra le due squadre che sembra condurre Scafati verso una ritrovata vittoria se non fosse per il break di Valentini e l’antisportivo di Crow che taglia le gambe ai padroni di casa e permette il sorpasso alla NoviPiù a 2:54 dalla fine, conducendo al risultato finale di 71-75:ulteriore batosta per Scafati che deve assolutamente ritrovarsi,come il suo play JJ Frazier, se vuole raggiungere l’obiettivo playoff.

Intanto Coach Perdichizzi ha annunciato le dimissioni che tuttavia non sono state accettate dalla società, rinnovandogli anzi piena fiducia, ritenendo che le cause del momento negativo non siano attribuibili alla guida tecnica.

Givova Scafati:

Markovic n.e. , Tommasini 12 , Crow 13 , Spera n.e. , Lupusor 11 , Robustelli n.e., Rossato 10 , Fall 4 , Stephens 14 , JJ Frazier 7. Coach: Perdichizzi.

Novipiù Casale Monferrato:

Tomasini 13, Valentini 14, Cesana 0, Sirchia n.e., Denegri 3, Battistini 0, Martinoni 7, Sims 20, Piazza n.e., Roberts 18, Camara 0.