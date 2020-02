Terza sconfitta per l’Orlandina, Tortona passa al PalaFantozzi

Non bastano i 38 punti di Marco Laganà a coach Sodini per ritrovare la vittoria. I siciliani devono fare i conti con le assenze di Kinsley, Querci e Bellan, questo agevola non poco la Bentram Tortona che riesce a comandare la partita dall’inizio alla fine, nonostante gli acuti dei padroni di casa.

CRONACA:

1°Quarto: Partenza sprint degli ospiti che al 5′ trovano subito il +7 grazie a Grazulis e Martini. Capo d’Orlando prova ad accorciare lo svantaggio con Laganà ben spalleggiato da Elmor centrando il 16-19. Sono Sanders e Marcolo a chiudere il primo periodo sul 20-27.

2° Quarto: La Bertram in avvio di secondo periodo mette subito il piede di sull’acceleratore trovando il +12 (24-36) al 14′. Elmore e Laganà sono provvidenziali per coach Sodini ed impediscono agli ospiti di dilagare. Ma la squadra di coach Ramondino non ha alcuna intenzione di abbassare il ritmo così trova il 32-49 al 18′. Laganà accorcia e chiude il primo tempo sul 38-51.

3°Quarto: In avvio di terzo periodo la musica non cambia, è ancora Tortona a fare la partita, con Capo d’Orlando che si affida a Laganà per provare a tamponare ma al 25′ è 46-62. E’ ancora Laganà a suonare la carica, ma i tentativi della guarda nativa di Reggio Calabria sono vani perché è ancora Tortona con De Laurentis e Grazulis a chiudere in vantaggio il terzo periodo sul 56-74.

4°Quarto: Capo d’Orlando prova subito a ridurre le distanze trovando il 63-76 al 32′. Il solito Grazulis però toglie le castagne dal fuoco e permette a Tortona di riprendere le fila del discorso. La squadra di coach Sodini non vuole mollare la presa e con un parziale di 6-0 trova il -11 (69-80 al 35′). Ci pensa ancora Graziulis a chiudere definitivamente i conti permettendo a Tortona di conquistare i due punti.

MVP BasketInside: Andrejs Grazulis 23 punti (4/8 da 2 punti , 4/6 da 3 punti )

Orlandina Basket Capo d’Orlando – Bertram Tortona 75-88 (20-27, 18-24, 18-23, 19-14)

Orlandina Basket Capo d’Orlando: Marco Laganà 38 (9/14, 2/4), Jon Elmore 14 (3/7, 1/7), Jacopo Lucarelli 6 (0/3, 2/3), Yantchoue joseph Mobio 5 (2/6, 0/4), Lorenzo Neri 5 (1/3, 1/1), Andrea Donda 3 (1/3, 0/0), Giancarlo Galipó 2 (1/1, 0/0), Uchenna Ani 2 (1/1, 0/1), Quinn Ellis 0 (0/0, 0/1), Lorenzo Querci 0 (0/0, 0/0), Simone Bellan 0 (0/0, 0/0), Alberto Triassi 0 (0/0, 0/0)

Bertram Tortona: Andrejs Grazulis 23 (4/8, 4/6), Jamarr Sanders 14 (2/4, 3/4), Matteo Martini 14 (5/5, 1/1), Luca Severini 14 (5/10, 1/4), Riccardo Tavernelli 7 (0/0, 1/5), Bruno Mascolo 7 (3/3, 0/3), Quirino De laurentiis 6 (2/4, 0/1), Janko Čepić 3 (1/2, 0/2), Matteo Formenti 0 (0/0, 0/5), Edoardo Buffo 0 (0/0, 0/0), Luca Valle 0 (0/0, 0/0), Magaye Seck 0 (0/0, 0/0)