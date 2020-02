Torino con un gran terzo periodo batte Agrigento al Pala Gianni Asti

La Reale Mutua Torino batte la MRinnovabili Agrigento al Pala Gianni Asti grazie ad un buon terzo quarto. Fatale per gli ospiti il calo di lucidità per un’eventuale rimonta. Bene il trio Alibegovic-Cappelletti-Diop da una parte mentre dall’altra ottimo l’apporto del leader Pepe.

Torino – Agrigento 86 – 72 (24-23, 47-41, 69-61)

Primo tempo: Dopo aver fatto scadere i 24 e 8 secondi, la partita inizia con un Pepe in gran forma su entrambi i lati del campo e sull’11 a 4 Torino si vede obbligata al minuto di sospensione. Il ritmo di gioco è molto alto e il pubblico di casa spinge la Reale Mutua al riaggancio, complici gli errori da sotto degli avversari. Alibegovic fa 1 su 2 dalla lunetta e la sirena suona sul 24 a 23 in favore dei gialloblu. Nel secondo periodo l’intensità e la velocità di gioco continuano ad essere elevate e l’inerzia sembra non pendere da nessuna delle due parti. Soltanto quando le difese si fanno più fisiche Torino riesce a compiere un mini allungo sul 39 a 32. Agrigento diventa troppo passiva e la sirena suona sul 47 a 41.

Secondo tempo: Nella ripresa Torino parte benissimo con le sue transizioni piazzando un parziale di 7 a 0 ma Agrigento non vuole arrendersi e cerca di rimanere incollata il più possibile, nonostante i troppi errori, grazie alla pressione e a Pepe che allo scadere del terzo periodo segna una tripla importantissima per il morale dei suoi. Nelle ultime fasi di gara la stanchezza caratterizza le azioni poco lucide degli ospiti che perdono per 86 a 72.

MVP: Alibegovic

Torino: Alibegovic 15, Marks 18, Cappelletti 13, Cassar, Campani 2, Pinkins 16, Toscano 8, Castellino ne, Jakimovski ne, Reggiani ne, Diop 11, Bushati 3

Agrigento: Rotondo 1, Cuffaro, De Nicolao ne, Veronesi 12, Chiarastella 3, Ambrosin 13, James ne, Moretti 2, Pepe 28, Easley 13