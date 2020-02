Torino è compatta e batte una coriacea Rieti

La Reale Mutua Torino batte NPC Rieti dopo una partita fisica e intensa dove gli ospiti hanno sempre inseguito, arrivando solo in qualche occasione ad un riaggancio. Bene le prestazioni di Campani e Marks mentre dall’altra parte ottima prova dei lunghi che si sono fatti trovare pronti su entrambi i lati del campo.

Torino – Rieti 79-64 (28-18, 46-37, 62-51)

Primo tempo: In un primo quarto subito molto fisico, la Reale Mutua Torino con azioni semplici ma decise sfrutta conclusioni vicine a canestro per mettere in difficoltà Rieti che prova a mantenersi un minimo attaccata nel punteggio aumentando le proprie percentuali al tiro. Il vantaggio dei padroni di casa si fa importante e Rieti con penetrazioni e scarichi che funzionano in modo altalenante non riesce a contrastare l’inerzia avversaria. Per molti minuti nel secondo tempino non si vede un canestro da nessuna delle due formazioni sul parquet e i ragazzi di coach Cavina ne approfittano per controllare il ritmo. Soltanto una tripla ospite allo scadere migliora leggermente il punteggio sul tabellone ovvero 46 a 37 in favore dei gialloblu.

Secondo tempo: Rieti entra in campo solida e più compatta mentre i padroni di casa iniziano la ripresa passivamente subendo le iniziative e i passaggi dei lunghi avversari. Il buon momento degli ospiti si ferma a qualche lunghezza dalla parità complice la stanchezza e Torino ne approfitta per trovare tiri non contestati, riportandosi a oltre la doppia cifra di vantaggio. L’atmosfera al Pala Gianni Asti diventa bollente dopo l’uscita per falli di Pinkins e il rapido rientro di Rieti. Nell’ultimo minuto Marks segna un tiro in sospensione dall’angolo e una penetrazione per il +6 che sostanzialmente condanna gli ospiti.

MVP: Marks

Torino: Alibegovic 12, Marks 22, Campani 13, Diop 9, Toscano 8, Cappelletti 7, Pinkins 4, Bushati 2, Traini 2, Cassar, Jakimovski ne, Reggiani ne

Rieti: Vildera 20, Cannon 26, Raffa 24, Nikolic 4, Passera, Filoni, Stefanelli, Pastore, Fumagalli ne, Zucca ne