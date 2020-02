Tortona cade ancora in casa, colpaccio Treviglio

Bertram Tortona – BCC Treviglio 67-68 (18-21, 16-20, 23-15, 10-12)

Bertram Tortona: Jamarr Sanders 15 (6/12, 1/5), Luca Severini 11 (4/6, 0/3), Andrejs Grazulis 10 (3/7, 0/3), Matteo Martini 9 (2/4, 1/1), Quirino De laurentiis 8 (4/6, 0/0), Matteo Formenti 8 (2/4, 1/2), Bruno Mascolo 4 (2/6, 0/1), Riccardo Tavernelli 2 (0/1, 0/1), Janko Čepić 0 (0/0, 0/0), Edoardo Buffo 0 (0/0, 0/0), Magaye Seck 0 (0/0, 0/0), Vincenzo Festinese 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 16 – Rimbalzi: 32 9 + 23 (Andrejs Grazulis 10) – Assist: 14 (Bruno Mascolo 5)

BCC Treviglio: Corban Collins 28 (0/3, 9/15), Lorenzo Caroti 17 (2/2, 1/4), Mattia Palumbo 9 (0/2, 2/5), Jacopo Borra 8 (4/10, 0/1), A.j. Pacher 3 (0/1, 1/4), Ursulo D’almeida 3 (0/1, 1/2), Davide Reati 0 (0/1, 0/1), Vincenzo Taddeo 0 (0/0, 0/0), Filippo Nani 0 (0/0, 0/0), Simone Doneda 0 (0/0, 0/0), Luca Manenti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 19 – Rimbalzi: 36 9 + 27 (Jacopo Borra 11) – Assist: 4 (Corban Collins 2)

Un’ immensa Bcc Treviglio sbanca il PalaOltrepò di Tortona per 67-68 ottenendo il quinto successo consecutivo. Una battaglia sportiva di altissimo livello quella andata in scena tra due squadre che hanno dato vita ad un match equilibrato e combattuto. Treviglio dopo aver raggiunto anche il + 16 e poi la controrimonta Betram nel finale sigla il sorpasso decisivo che regala i due punti a Vertemati e co. Assoluto mattatore della serata Collins con 28 punti.

Collins apre il match, Sanders risponde . Tortona si affida al duo Severini – Sanders mentre la Blu trova in Borra il suo miglior terminale offensivo: 14-14 al 5′. Quattro liberi di Caroti portano avanti una Bcc solida a rimbalzo (13 nel 1p), Formenti impatta nuovamente il match ma ancora il play di Cecina punisce dalla distanza in chiusura del primo quarto ( 18-21).

Formenti e De Laurentis pareggiano i conti in avvio della seconda frazione, Treviglio risponde però da fuori e con D’Almeida e Palumbo costringe la Bertram al timeout (23-29).Martini rimette in scia i suoi ma all’improvviso si accende Collins, tre bombe dell’americano firmano il massimo vantaggio ospite (28-38). Severini risponde al solito Collins, Martini dalla lunetta riduce il gap e manda le squadre al riposo sul 34-41.

Collins continua il suo personale show,si sblocca anche Pacher ma è il Corban “formato trasferta” ad essere immarcabile, 3+1 e Treviglio sul 36-52. Nel momento migliore della Blu la partita però di capovolge, Sander trova due canestri importanti e l’antisportivo sanzionato a Borra manda in lunetta Tavernelli, parziale Tortona e 42-52. L’inerzia ora è della Betram che con Mascolo chiude il 10-0 di parziale (46-52). L’attacco della Blu è in confusione, i contatti aumentano con Tortona che sfrutta le tante gite in lunetta e con Grazulis sigla il 53+54. Il blackout della Blu continua e negli ultimi secondi al Bertram ribalta: 57-56 all’ultimo intervallo.

Caroti risponde a Martini e Collins rompe il digiuno Blu pareggiando i conti (61-61). Tortona è brava ad impedire la ricezione ai lunghi Trevigliesi, Severini dall’altro lato realizza il 65-61. Il pivot poco dopo commette il suo quinto fallo, la Bcc ha un sussulto e la coppia Collins- Caroti sigla il controbreak lanciando la volata finale (65-66). De Laurentis segna il nuovo +1, dopo tanti errori Caroti fa 2/2 ad un minuto dal termine (67-68). Ultimi tre possessi da brividi, sbaglia prima Mascolo poi Collins. Tortona ha sette secondi e la Blu fa fallo su Grazulis, il lettone fa 0/2 e la Blu, una immensa Blu, sbanca Tortona. Termina 67-68.

