Come si gioca al Fantabasket di Dunkest

Dunkest è il Fantabasket più giocato d’Italia, un gioco che appassiona migliaia di fanta allenatori che ogni stagione si sfidano nelle tre fanta leghe disponibili: NBA, Legabasket Serie A e Euroleague.

Cos’è Dunkest?

Il fantabasket! Nato nel 2013 ha velocemente conquistato tutti gli appassionati di basket italiani e non solo. Oggi conta più di 200.000 fanta allenatori che si sfidano in due modalità:

Modalità Classica : 95 crediti per scegliere i 10 giocatori. Le fanta squadre hanno roster non-esclusivi, ovvero ogni giocatore può appartenere a più fanta coach.

: 95 crediti per scegliere i 10 giocatori. Le fanta squadre hanno roster non-esclusivi, ovvero ogni giocatore può appartenere a più fanta coach. Modalità Draft (Asta con amici): fai l’asta con i tuoi amici e crea la tua fanta squadra da gestire durante la stagione. Le fanta squadre hanno roster esclusivi.

Con questa guida impariamo a giocare alla Modalità Classica di Dunkest mettiamo le basi per le principali strategie avanzate.

1. Creare una fanta squadra

Puoi creare fino a 3 fanta squadre: hai 95 crediti per comporre ogni squadra con 10 giocatori e 1 coach.

Nella Modalità Classica le rose sono non-esclusive: gli altri fanta allenatori potranno avere i tuoi stessi giocatori in rosa, ma non sapranno come è composta la tua squadra fino a quando non partirà il campionato o ogni nuova Giornata.

Una volta creata, la tue fanta squadra verrà automaticamente iscritta a 3 Campionati Principali:

Generale: tutti fanta allenatori del gioco

Paese: tutti i fanta allenatori della stessa Nazione

Squadra Preferita: tutti i fanta allenatori con la stessa preferenza calcistica

Quando inizia il campionato, la tua fantasquadra otterrà un punteggio in base alle statistiche fatte registrare dai tuoi giocatori nelle partite reali (punti, assist, stoppate, rimbalzi, etc.). Con questo punteggio sfiderai gli altri utenti del gioco.

2. Posso sfidare i miei amici?

Certo, nella Modalità Classica puoi creare o unirti a Campionati Privati (accessibili solo tramite codice di invito) o Pubblici (aperti a tutti) che potranno essere di due tipi:

Classifica Generale : le squadre si posizionano in classifica in base alla somma dei punteggi che ottengono di giornata in giornata

: le squadre si posizionano in classifica in base alla somma dei punteggi che ottengono di giornata in giornata Scontri Diretti: sfidi gli amici in partite 1 contro 1, in cui il risultato è determinato in base al punteggio delle due squadre: vince chi fa più punti.

4. Quali sono le voci di Punteggio?

Le voci statistiche che compongono il punteggio dei giocatori della tua squadra sono molti, al fine di rendere il punteggio un’espressione super realistica della prestazione. Ad ogni statistica è attribuito un valore in punti. Ad esempio un assist vale +1,5pt.

Tra le statistiche principali troviamo: punti, assist, rimbalzi, stoppate, tiri sbagliati, recuperi, e molto altro. Ti consigliamo di leggerti i Regolamenti completi di Dunkest NBA, LBA e Eurolega per controllare tutte le voci di punteggio.

5. Coach, Capitano e Panchina

La caratteristica peculiare del gioco è la presenza di alcuni ruoli “particolari”:

Coach : anche l’allenatore ottiene un punteggio basato sul risultato della partita.

: anche l’allenatore ottiene un punteggio basato sul risultato della partita. Capitano : tra i giocatori in campo devi scegliere un Capitano, che raddoppia il punteggio ottenuto nella Giornata.

: tra i giocatori in campo devi scegliere un Capitano, che raddoppia il punteggio ottenuto nella Giornata. Panchina: i giocatori che lasci in panchina al termine della giornata ottengono la metà dei punti che avrebbero ottenuto se schierati come titolari.

6. Gestione della squadra

Con la Prima Giornata di campionato, inizia anche la stagione di Fantabasket e da questo momento potrai intervenire sulla squadra per migliorarla in diversi modi.

Innanzitutto specifichiamo che ogni Giornata di Fantabasket è suddivisa in Turni di Gioco, ovvero giorni singoli in cui si giocano blocchi di partite.

Esempio: Turno 1 (T1) sono tutte le partite del venerdì notte, T2 quelle del sabato notte, T3 quelle della domenica notte.

Vediamo ora come e quando è possibile modificare la tua fanta squadra a stagione in corso:

A Giornata in corso, tra due Turni : puoi fare sostituzioni campo-panchina inserendo i giocatori che ancora non sono scesi in campo al posto di giocatori che non ti soddisfano. Per approfondire: Turni di Gioco: cosa sono e come funzionano

: puoi fare inserendo i giocatori che ancora non sono scesi in campo al posto di giocatori che non ti soddisfano. Per approfondire: Turni di Gioco: cosa sono e come funzionano A Giornata conclusa, e prima della successiva: puoi effettuare trades vendendo i tuoi giocatori, recuperando il loro valore in crediti e acquistandone di nuovi. Ogni trasferimento ti costerà un piccolo malus sul punteggio della giornata successiva! Per approfondire: Trasferimenti: 5 consigli per non sbagliare

Hai altri dubbi?

Scrivici su Instagram per segnalarceli e saremo felici di aggiungerli a questa guida!

Clicca qui per il fantabasket LBA – Serie A!

Unisciti alla lega BasketInside con il seguente codice: 4AAD9FC6