FIBA International Cup: San Pablo Burgos trionfa! Battuto il Quimsa a Buenos Aires

San Pablo Burgos e Quimsa mettono in palio il primo trofeo della stagione con la FIBA International Cup, a Buenos Aires. I favori del pronostico sono tutti dalla parte degli spagnoli, campioni in carica della Basketball Champions League, ma gli argentini daranno il tutto per tutto.

QUINTETTO SAN PABLO BURGOS: Benite, Cook, Kravic, Rabaseda, Rivero.

QUINTETTO QUIMSA: Copello, Cosolito, Ramirez, Robinson, Simpson.

Parte meglio la squadra spagnola, guidata da un superbo Vitor Benite. Il brasiliano, in odore di superclasico contro la squadra argentina, trascina Burgos insieme ad un positivo McFadden. Nel secondo quarto Burgos piazza un super parziale, volando ad oltre 20 punti di vantaggio. Ma nella ripresa, Quimsa reagisce d’orgoglio, cercando di recuperare nel punteggio, salvando la dignità e evitando l’imbarcata. L’americano Robinson è onfire per il Quimsa, il quale chiuderà a quota 25 punti e 7 rimbalzi. L’ex Virtus Kravic e Horton giocano una partita solida, aiutanando il San Pablo Burgos a gestire il vantaggio nel finale. Al Estadio Obras Sanitarias di Buenos Aires, trionfa il San Pablo Burgos vincendo il primo trofeo internazionale, altro tassello importante che certifica un percorso eccezionale per la squadra spagnola, cresciuta tantissimo negli ultimi anni.

SAN PABLO BURGOS – QUIMSA 82-73 (25-20, 31-12, 11-23, 15-18)

MVP: Vitor Benite.

SAN PABLO BURGOS: Benite 19, McFadden 16, Horton 12, Kravic 12, Rivero 10, Salvo 4, Cook 3, Rabaseda 2, Sakho 2, Salash 2, Barrera.

QUIMSA: Robinson 25, Diez 11, Gramajo 9, Simpson 9, Gaskins 8, Cosolito 5, Ramirez 4, Copello 2, Baralle, Carabali, Hall.