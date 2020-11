Quella poderosa schiacciata di Jordan dell’85 che Trieste vuole celebrare in una mostra

Se tutto andrà secondo i piani, tra la primavera e l’estate prossima la città di Trieste ospiterà un’esclusiva mostra sul grandissimo Michael Jeffrey Jordan. A dare la notizia in data odierna è stata l’emittente televisiva Telequattro, la cui sede si trova proprio nella città dell’alabarda.

Nella memoria collettiva della città nordestina rimane indelebile quella famosa schiacciata di Jordan durante l’amichevole tra la Stefanel e la Juve Caserta nell’estate 1985 al palasport di Chiarbola (Jordan, ospite d’onore della serata, era già famoso, ma non ancora il re mediatico che sarebbe diventato di lì a poco). In quell’indimenticabile notte il tabellone dell’amato palazzetto di Chiarbola andò in frantumi, disintegrandosi in migliaia di schegge sotto la potenza esplosiva del talento americano, che nella circostanza indossava la maglia della Stefanel con su inciso il #23. Per la cronaca, la partita contro Caserta fu vinta dalla squadra triestina al supplementare per 113-112, con ben 41 punti del giovane Jordan.

Durante la mostra, che prevedibilmente richiamerà in città i fan di MJ da tutta Europa, si potranno ammirare foto, immagini d’epoca, ma anche le magliette e la collezione delle famose scarpe Air Jordan – tutt’oggi uno degli esempi di marketing sportivo di maggior successo.