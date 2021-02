Un assist solidale per il giovane atleta della Pallacanestro Trieste

I rappresentanti dell’associazione Un canestro per te Onlus ieri pomeriggio (18 febbraio) hanno consegnato un assegno di 15-mila euro a Toni Tomušić, giovane promessa croata della Pallacanestro Trieste.

La somma nell’assegno è il risultato della raccolta fondi promossa dalla predetta associazione. Come molte altre famiglie croate, Toni e la sua famiglia sono stati colpiti dal terremoto che a fine 2020 ha interessato in particolare la zona di Petrinja.

La consegna della donazione è avvenuta presso la palestra sita in via Locchi, quartier generale delle giovanili della Pallacanestro Trieste. Alla presentazione erano presenti, oltre al presidente di “Un canestro per te” Davide Monticolo, due attuali giocatori dell’Allianz – Daniele Cavaliero e Juan Fernandez – e Andrea Pecile, che dopo il ritiro dal basket agonistico continua ad occuparsi del settore giovanile della società triestina.

I presenti hanno ringraziato sia i sostenitori, che attraverso la raccolta hanno dimostrato il loro senso di solidarietà, sia la società della Pallacanestro Trieste, che si è attivata a supporto della raccolta.

Nella circostanza va ricordato che, assieme all’aiuto economico, preziose sono in questi ed in simili casi la vicinanza simbolica e la solidarietà, che possono dare alle persone il coraggio necessario per ripartire. In questo senso si tratta di un gesto che va di pari passo con il vero spirito sportivo.

Fonti: Pallacanestro Trieste e Un Canestro per Te Onlus