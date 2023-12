Basket in Carrozzina – Al via il girone di ritorn

Sabato 2 dicembre parte la seconda metà della stagione regolare nel massimo campionato italiano di pallacanestro in carrozzina, con la sesta giornata tutta in programma nel corso del pomeriggio. Chiusi i primi verdetti della stagione, con le prime due dei rispettivi gironi (Briantea e S. Stefano nel Girone A, Dinamo Lab e Amicacci nel girone B) qualificate per la prossima Final Four di Coppa Italia (27-28 gennaio), si apre la lunga volata che porterà alla post-season.

Dopo le prime cinque giornate, sono due le squadre ancora imbattute in Serie A, la UnipolSai Briantea84 Cantù e la Dinamo Lab Banco di Sardegna. I lombardi vengono dalla brillante vittoria sul campo di S. Stefano e affronteranno un’altra trasferta sul campo della Farmacia Pellicanò Reggio Calabria (ore 15), che da parte sua nell’ultimo turno ha superato Bergamo, confermando un ottimo inizio di stagione che vale il terzo posto solitario; per i sardi, che hanno avanzato con forza la propria candidatura al titolo battendo nettamente in casa i campioni d’Italia dell’Amicacci Abruzzo, ci sarà invece un turno di riposo.

Sempre alle ore 15 e sempre nel Girone A, l’altra sarda, il Gsd Porto Torres, proverà a sbloccare una classifica fin qui deficitaria nel match in programma a Bergamo contro una SBS Montello reduce da un periodo non brillantissimo, condizionato dalle assenze pesanti. Chiude il programma del Girone A la sfida di Porto Potenza Picena tra un S. Stefano Kos Group in cerca di riscatto e l’ultima della classe, il Santa Lucia Roma, fermo a quota zero punti (ore 15.30).

Particolare interesse nel Girone B per la partita di Firenze tra i padroni di casa della Menarini Wheelchair e la Deco Metalferro Amicacci Abruzzo, chiamata ad un test tutt’altro che agevole dopo il doppio pesante scivolone in Supercoppa Italiana e nel big match di Sassari. Firenze viene dalla vittoria casalinga contro Treviso e mette nel mirino l’aggancio in classifica agli abruzzesi. Palla a due alle ore 16. Infine alle 17 incrocio in coda alla classifica tra il Crich Pdm Treviso e l’altra squadra ancora a secco di successi, il Comes Boys Taranto.

UFF.STAMPA FIPIC