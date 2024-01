Basket in carrozzina – Al via la volata per la post season

Riprende sabato 13 gennaio il campionato di Serie A di pallacanestro in carrozzina con la prima giornata del 2024, la penultima della stagione regolare prima della pausa dedicata alla Final Four di Coppa Italia (27-28 gennaio, a Porto Torres) e dell’avvio della post-season.

Turno importante quindi in ottica griglia playoff, mentre per i playout (che si disputeranno il 10 e 11 febbraio, sempre a Porto Torres) le ultime due del girone A e l’ultima del Girone B sono ormai già certe di doversi scontrare per evitare la retrocessione, riservata all’ultima classificata del concentramento.

Ad aprire la giornata alle ore 15 due sfide nel Girone A; la capolista del raggruppamento UnipolSai Briantea84 Cantù farà visita al Santa Lucia Roma, nel più classico dei testa-coda: otto vittorie su otto per i brianzoli, otto sconfitte su otto per i romani e pronostico piuttosto chiuso alla vigilia; interessante la sfida tra Reggio Calabria Farmacia Pellicanò e GSD Porto Torres: i calabresi puntano a consolidare un terzo posto di tutto prestigio in classifica, issandosi a quota 10 punti e confermando la migliore stagione in Serie A della propria storia, mentre per i sardi – ormai condannati ai playout – vincere darebbe morale per lo sprint salvezza. Ultima sfida quella tra la seconda forza del girone, il S. Stefano Kos Group, e l’SBS Montello: entrambe le squadre fanno la corsa sulle rivali Briantea e Reggio Calabria e una vittoria permetterebbe di conservare le chances di sorpasso in un ultimo turno ricco di scontri diretti (palla a due alle 15.30 nelle Marche).

Due partite nel Girone B, con il PDM Treviso che osserva un turno di riposo. La capolista Dinamo Lab Banco di Sardegna ospita alle 15.30 la Menarini Wheelchair Firenze, con l’obiettivo di centrare la settima vittoria consecutiva. Per i toscani, appaiati a Treviso al terzo posto, la possibilità di mettere un’ipoteca sul piazzamento, prima dello scontro diretto di sabato prossimo. Infine i Campioni d’Italia in carica della Deco Metalferro Amicacci Abruzzo, che alle 18.30 faranno visita ai Boys Taranto, reduci dalla prima affermazione in Serie A, ma ancora ultimi in classifica.

SERIE B – In campo anche la serie cadetta nel weekend. Undici partite in programma nei quattro gironi, tra sabato e domenica. Terza giornata nel Girone A, dove Vicenza e PMB sono a punteggio pieno, mentre negli altri gironi la prossima sarà la seconda giornata di stagione regolare.

AREA COMUNICAZIONE FIPIC