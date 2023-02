Basket in Carrozzina – Al via le semifinali scudetto

Sabato 25 febbraio partono nel massimo campionato italiano di pallacanestro in carrozzina le serie di semifinale Scudetto: dopo il primo turno giocato su match di andata e ritorno, questo secondo capitolo dei playoff in Serie A si svolgerà al meglio delle tre partite, con gara uno in casa della squadra peggio piazzata nella stagione regolare. Gli incroci mettono una di fronte all’altra le quattro squadre che già alla vigilia dell’inizio della stagione apparivano le più attrezzate per arrivare fino in fondo, con la sola eccezione del Padova Millennium, eliminato dall’Amicacci Abruzzo nei quarti, ma prossimo protagonista della Final Four di Coppa Italia a fine marzo.

Proprio la Deco Metalferro Amicacci Abruzzo se la vedrà con l’unica imbattuta nella stagione italiana fin qui, il S. Stefano Kos Group che, a suon di prestazioni convincenti e larghe vittorie, ha prima dominato la stagione regolare chiudendo con 10 vittorie su 10 un girone altamente competitivo, e poi ha eliminato con facilità la Reggio Calabria Bic Farmacia Pellicanò, confermandosi come pretendente accreditata al titolo. Più incerto il cammino dell’Amicacci, che però è andata in crescendo nel corso dell’annata: dopo un iniziale periodo di assestamento, fisiologico per un roster per gran parte nuovo e giovane, è arrivato prima lo storico successo in Supercoppa Italiana a fine dicembre e poi l’exploit nei quarti contro la temibile Padova, eliminata dopo due match giocati con brillantezza e sicurezza. Gara uno è in programma al PalaCastrum di Giulianova, con palla a due alle ore 16.

L’altra semifinale offre spunti di interesse altrettanto allettanti: i campioni d’Italia in carica della UnipolSai Briantea84 Cantù saranno opposti alla squadra che più si è rafforzata rispetto allo scorso anno, la Dinamo Lab Banco di Sardegna. I lombardi puntano a raggiungere quella che sarebbe la decima Finale Scudetto consecutiva, record che ben racconta la straordinaria continuità di un club capace di rimanere sempre competitivo anno dopo anno; mentre per la Dinamo si tratta di un esordio a questi livello, raggiunti grazie all’innesto nel roster di campioni del calibro di Berdun o Lindblom, entrambi per altro ex Briantea. Primo appuntamento della serie in programma in Sardegna alle ore 15.30. La partita verrà trasmessa anche dal canale Twitch Italbasket, con pre-partita dalle ore 15.

Nel pomeriggio di sabato atteso poi il verdetto dell’ultimo playout salvezza, dopo la retrocessione dell’Amca Pallacanestro Varese, sconfitta 2 a 0 da Treviso; nell’altra serie infatti tutto è stato rinviato alla decisiva gara tre in programma alle 15 tra GSD Porto Torres e Giovani e Tenaci Itop.

Infine i crossover per i piazzamenti dal quinto all’ottavo posto, utili per il ranking della prossima stagione: il Self Group Millennium Basket di Padova farà visita alla Reggio Calabria Farmacia Pellicanò (palla a due ore 14), mentre l’SBS Montello ospiterà la Menarini Wheelchair Firenze dalle ore 17.

Dida: Enrico Ghione, centro del S. Stefano Sport

Ufficio Comunicazione FIPIC