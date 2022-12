Basket in Carrozzina – Briantea e S.Stefano si confermano in vetta

Un ultimo turno di campionato nell’anno solare 2022, quello che si è disputato nella giornata di sabato 10 dicembre nel massimo campionato di pallacanestro in carrozzina, che di fatto dà il via alla volata finale per stabilire la griglia playoff e – conseguentemente – le quattro squadre che si giocheranno la salvezza. Con Briantea, S.Stefano e Dinamo già certe di giocarsi la post-season, la vittoria di Bergamo nel derby contro Varese, con la contemporanea sconfitta di Porto Torres, regala ai lombardi la certezza di accedere ai quarti di finale; nell’altro girone è corsa a tre, con Firenze, Treviso e Reggio Calabria che si contenderanno due posti nelle ultime tre giornate di stagione regolare, alla ripresa nel 2023.

Big match di giornata è stato senz’altro quello di Porto Potenza Picena, dove i padroni di casa del S. Stefano Kos Group ospitavano una Deco Metalferro Amicacci Giulianova all’ultima chiamata per assicurarsi una piazza comoda proprio nella griglia playoff: gli abruzzesi – che ritrovano Marco Stupenengo dopo lo stop della scorsa settimana – partono bene, vanno avanti nel punteggio (massimo vantaggio +6 ad inizio secondo periodo) e poi rimangono a contatto almeno fino ad inizio ultimo quarto (46-45 a 9’ dalla sirena). Poi un 8 a 2 dei padroni di casa, che diventa 16 a 4 grazie soprattutto alla straordinaria partita di un Andrea Giaretti da 32 punti e 11 rimbalzi, segna il parziale decisivo per il 66 a 53 del finale. Per gli ospiti, che ora si ritrovano al quarto posto in classifica, non basta la doppia doppia da 18 punti e 11 rimbalzi di Cavagnini.

Derby sardo nelle mani della Dinamo Lab Banco di Sardegna, che chiude presto i giochi contro il GSD Porto Torres, riducendo così al lumicino le speranze dei rivali di evitare i playout: partenza lanciata dei sassaresi, che salgono subito sul 12 a 1; le triple di Esteche, la regia di Poggenwish e la connessione Berdun-De Miranda sono armi troppo efficaci per la difesa di Porto Torres, che va sotto anche 42 a 18, prima del giro di cambi che allenta un po’ la presa degli avversari. Porto Torres si issa fino al 55 a 41 della fine del terzo periodo, ma la Dinamo è in controllo e chiude i conti negli ultimi dieci minuti (76 a 53). Sedici punti sia per Esteche che per De Miranda che per Berdun. Dinamo si conferma seconda, in attesa dello scontro al vertice contro S. Stefano del prossimo 14 gennaio.

Brillante anche il successo dell’SBS Montello, che in casa supera nel derby lombardo l’Amca HSV Pallacanestro Varese, ancora a secco di successi: i bergamaschi, con la seconda vittoria consecutiva – come detto – mettono in cassaforte un prestigioso posto nei playoff. Partita equilibrata solo per un quarto, poi un primo parziale da 15 a 4 dei padroni di casa spezza l’equilibrio: gap che si allarga oltre i 20 punti nella ripresa, dominata dal solito Gustavo Villafane (19 punti e 9 rimbalzi per il punti 1 più prolifico del campionato); solido anche l’altro argentino Joel Gabas, che sigla una doppia doppia da 11 punti e 11 rimbalzi. Il finale dice 64 a 44 per l’SBS Montello, che sale al terzo posto, davanti all’Amicacci.

Nel Girone B, settima vittoria in fila per i campioni d’Italia della UnipolSai Briantea84 Cantù, che in trasferta sul campo dei Giovani e Tenaci Itop risolvono la matassa di un match molto più complesso di quanto non si potesse immaginare alla vigilia. Ospiti sempre avanti nel punteggio, ma romani in grado di risalire la china fino addirittura al -1 di inizio ripresa, a sfiorare quella che sarebbe stata una vera e propria impresa per una squadra al primo anno di A. La Briantea84 però, come spesso le è accaduto in questo campionato, ha accelerato poi nella porzione finale di match, sulle ali di un 9 a 0 che ha definitivamente incrinato le resistenze dei ragazzi allenati da Stefano Rossetti, fino al 71 a 58 finale. Filippo Carossino prosegue il proprio momento d’oro con 26 punti a referto, bene anche De Maggi 20 punti segnati. Per i romani non è sufficiente l’ottima partita di uno Sbuelz da 23 punti.

Vince anche la seconda forza del girone, il Self Gourp Millennium Basket che in casa supera una sempre agguerrita Farmacia Pellicanò Reggio Calabria Bic: partenza tutta a vantaggio degli ospiti, che salgono addirittura sul 12 a 2 con la solita coppia Sripirom/Pimkorn. Dopo un time-out chiamato però da coach Castellucci, l’inerzia del match cambia radicalmente direzione e i padovani inanellano un parziale monstre da 24 a 0, che poi proseguirà fino al massimo vantaggio di +30 (49-19). Reggio, che aveva tutt’altro che sfigurato nelle ultime settimane, non riesce a rimettere in piedi il match e i veneti passano 72 a 55 (16 punti di Casagrande).

Bello e importante infine il successo casalingo di una delle più grandi sorprese dell’anno, la Menarini Wheelchair Sport Firenze, che supera in casa il PDM Treviso 66 a 47, salendo così a quota 8 punti in classifica, ad un passo dalla matematica certezza di partecipare ai prossimo playoff: i toscani di coach Marco Bergna, dopo due quarti di sostanziale equilibrio, prendono il largo nella ripresa, con un primo parziale da 10 a 2 e poi con un quarto periodo da 22 punti segnati. La battaglia a centro area è vinta dal brasiliano di casa Luciano Da Silva (doppia doppia da 20 punti e 10 rimbalzi), ben coadiuvato anche da un Samuele Cini ancora positivo (14 punti e 7 assist). A Treviso non bastano i 19 punti di Demirovic.

Il campionato tornerà in campo il 7 gennaio prossimo per il terz’ultimo turno di stagione regolare, mentre sabato prossimo alle ore 15.30 a Meda si assegnerà la Supercoppa Italiana tra UnipolSai Briantea84 Cantù e Deco Metalferro Amicacci Abruzzo (con diretta RaiSport).

7^ GIORNATA – I RISULTATI

Girone A

SBS Montello – Amca HSV Pallacanestro Varese 64 a 44

S. Stefano Kos Group – Deco Metalferro Amicacci Abruzzo 66 a 53

Dinamo Lab Banco di Sardegna – GSD Porto Torres 76 a 53

Girone B

Giovani e Tenaci ITOP – UnipolSai Briantea84 Cantù 58 a 71

Menarini Wheelchair Sport Firenze – PDM Treviso 66 a 47

Self Group Millennium Basket – Farmacia Pellicanò Reggio Calabria 72 a 55

LE CLASSIFICHE

Girone A

14 punti: S. Stefano Kos Group

12 punti: Dinamo Lab Banco di Sardegna

8 punti: SBS Montello

6 punti: Deco Metalferro Amicacci Abruzzo

2 punti: GSD Porto Torres

0 punti: HSV Amca Pallacanestro Varese

Girone B

14 punti: UnipolSai briantea84 Cantù

10 punti: Self Group Millennium Basket

8 punti: Menarini Wheelchair Sport Firenze

4 punti: Farmacia Pellicanò Reggio Calabria, PDM Treviso

0 punti: Giovani e Tenaci ITOP

PROSSIMO TURNO (7 gennaio 2023)

Girone A

Ore 15.30: SBS Montello – Dinamo Lab Banco di Sardegna

Ore 16.00: S. Stefano Kos Group – GSD Porto Torres

Ore 16.30: HSV Amca Pallacanestro Varese – Deco Metalferro Amicacci Abruzzo

Girone B

Ore 17.00: PDM Treviso – Self Group Millennium Basket

Ore 20.30: UnipolSai Briantea84 Cantù – Menarini Wheelchair Sport Firenze

Ore 20.30: Farmacia Pellicanò Reggio Calabria Bic – Giovani e Tenaci ITOP

FOTO UFFICIO STAMPA SBS BERGAMO

Ufficio Comunicazione FIPIC