Basket in Carrozzina – Dal 27 al 30 dicembre la Nazionale di coach di Giusto si raduna in Abruzzo

Ultimo impegno del 2019 per la Nazionale italiana di pallacanestro in carrozzina, che dal 27 al 30 dicembre si radunerà a Lanciano (Chieti). Sono venti i convocati dal Direttore Tecnico Carlo Di Giusto, con tanti volti nuovi e diversi giovani provenienti dalla Nazionale Under.

Questi gli azzurri convocati:

Bassoli Lorenzo (Briantea84 Cantù), Castellani Francesco (Amicacci Giulianova), Cini Samuele (Wheelchair Firenze), De Prisco Nicolas (Briantea84 Cantù), Gamri Amine (Padova Millennium), Scandolaro Mattia (Padova Millennium), Schiera Davide (Santo Stefano PPP), Pedron Alessandro (Dinamo Lab Sassari), Saaid Driss (S. Stefano Sport), Tosatto Giacomo (PDM Treviso), Forcione Giacomo (Wheelchair Firenze), Stupenengo Marco (Amicacci Giulianova), Beltrame Domenico (SBS Bergamo), Carossino Filippo (Briantea84 Cantù), Giaretti Andrea (S. Stefano), Bedzeti Sabri (S. Stefano Sport), Geninazzi Jacopo (Briantea84 Cantù), Fares Cristian (Amicacci Giulianova), Ghione Enrico (S. Stefano Sport), De Maggi Simone (Briantea84 Cantù).

Completano lo staff tecnico di coach Carlo Di Giusto anche i due vice-allenatore Roberto Ceriscioli e Fabio Castellucci. Il meccanico è Claudio Possamai, mentre lo staff medico sanitario è composto dalla fisioterapista Scheila Bellito e dal medico federale Luigi Gatta.

Atteso anche il presidente federale Fernando Zappile nel corso del raduno.

Gli azzurri arriveranno in Abruzzo il 27 dicembre, giorno del primo allenamento pomeridiano presso il Palazzo dello Sport di Lanciano. Il 29 dicembre alle ore 17 in programma una partita di esibizione, nell’ambito delle celebrazioni per il 35esimo anniversario della società Azzurra Lanciano.

Ufficio Comunicazione FIPIC