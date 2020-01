Basket in Carrozzina – Daniele Riva nuovo coach della Briantea84

Daniele Riva è il nuovo allenatore della UnipolSai Briantea84. Dopo le dimissioni di coach Marco Bergna, la società biancoblù ha scelto l’ex canturino classe 1972 che sarà già presente in panchina sabato 18 gennaio in occasione della trasferta contro la Dinamo Lab Sassari.

“Arrivo alla UnipolSai Briantea84 con entusiasmo e passione – ha commentato coach Riva -, società fiore all’occhiello nel mondo del basket in carrozzina. Ho tanta gratitudine per questa opportunità perché potrò lavorare in un ambiente di professionisti, sfida importante sotto questo punto di vista. Abbiamo poco tempo perché siamo nel momento clou della stagione, gli appuntamenti arriveranno uno dietro l’altro. Grazie al lavoro svolto fino a oggi abbiamo ottenuto anche la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia che ci vedrà sfidare Porto Torres. Ripartiamo dal prossimo match di campionato contro Sassari”.

CURRICULUM – Daniele Riva ha avuto un lungo trascorso in biancoblù. Dal 1998 ha iniziato la sua esperienza nel club del Presidente Alfredo Marson per 8 anni non consecutivi, come giocatore e giocatore-allenatore conquistando Coppa Vergauwen, Brinkmann Cup e Coppa Italia. Parentesi al Basket Seregno, prima del ritorno a Cantù in contemporanea alla rivoluzione messa in atto da Marson con la squadra partita dalla Serie B fino alla massima serie. Riva è passato poi a Bergamo, prima del passaggio a Varese sia come giocatore che coach. A Parma l’ultima esperienza in panchina”.

Uff.Stampa Briantea84