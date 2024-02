Basket in Carrozzina – Decise le squadre semifinaliste

Proprio come accaduto la scorsa stagione, le due semifinali Scudetto metteranno una contro l’altra Dinamo Lab Banco di Sardegna e UnipolSai Briantea84 Cantù da una parte e S. Stefano Kos Group e Deco Metalferro Amicacci Abruzzo dall’altra. Questo l’esito dei match di ritorno dei quarti di finale disputati sabato 24 febbraio, che confermano le ambizioni dei quattro club già protagonisti quest’anno della Final Four di Coppa Italia.

Nessuna sorpresa quindi dopo le gare due, con tutte e quattro le semifinaliste che confermano i successi delle partite di andata giocate due settimane fa a campi invertiti. Il confronto sulla carta più aperto sembrava quello del Palaserradimigni di Sassari, dove la Dinamo Lab ospitava l’SBS Montello, reduce da una sconfitta di 12 tutt’altro che definiva in ottica passaggio del turno: ma i sardi, nonostante il rientro in Italia tardivo dei due azzurri impegnati con la Nazionale in Colorado la scorsa settimana – Spanu e Ghione – dopo appena un quarto (vinto 21 a 8) avevano già arrotondato il vantaggio fino a spegnere definitivamente le speranze degli ospiti. Il centro olandese Bellers è protagonista con 18 punti e 9 rimbalzi e tutto il roster Dinamo va referto nel 76 a 46 finale. La partita – trasmessa in esclusiva sul canale Twitch di Italbasket con un numero record di visualizzazioni – ha quindi consacrato le ambizioni dei padroni di casa.

I sardi saranno opposti in semifinale alla UnipolSai Briantea84 Cantù, che in serata sul parquet di casa del PalaMeda ha vinto largamente 87 a 36 sul Crich Pdm Treviso, bissando il +40 dell’andata. Carossino sembra non risentire del fuso orario dopo la trasferta USA e segna 21 punti in 27 minuti, Berdun gli dà manforte con altri 16 punti e i canturini, dopo un primo tempo da 55 punti segnati, mettono in archivio una qualificazione già ampiamente sigillata due settimane fa.

Dall’altra parte del tabellone, i campioni d’Italia in carica della Deco Metalferro Amicacci Abruzzo superano ancora la Farmacia Pellicanò Reggio Calabria 76 a 50. I calabresi tengono bene il campo soprattutto ad inizio match, ma alla lunga l’Amicacci viene fuori mettendo in definitiva sicurezza il +18 ottenuto in gara uno in trasferta. Il giovane australiano Brown si conferma fattore sempre più centrale negli equilibri offensivi della squadra Di Giusto e chiude gara due con altri 17 punti a referto. La semifinale con il S. Stefano Kos Group promette equilibrio: i marchigiani superano agevolmente la Menarini Firenze anche nel ritorno giocato a Porto Potenza Picena, confermandosi in crescita rispetto ad inizio stagione: nel 70 a 48 finale, doppia doppia dell’azzurro Bedzeti (21 punti e 10 rimbalzi), mentre dall’altra parte non bastano i 18 punti di Chakir per sperare di rimanere a contatto.

Le semifinali Scudetto si disputeranno con serie al meglio delle tre partite: si parte già sabato prossimo 2 marzo, con i match in casa Dinamo e S. Stefano. Gara due dopo due settimane per lasciare spazio alle coppe europee per club, eventuale gara tre domenica 17 marzo.

QUARTI DI FINALE – RITORNO

Dinamo Lab Banco di Sardegna – SBS Montello 76 a 46

Deco Metalferro Amicacci Abruzzo – Farmacia Pellicanò Reggio Calabria 76 a 50

S. Stefano Kos Group – Menarini Firenze 70 a 48

UnipolSai Briantea84 Cantù – Crich Pdm Treviso 87 a 36

Ufficio Comunicazione FIPIC