Basket in Carrozzina – Definite le quattro squadre semifinaliste

Si è concluso sabato 18 febbraio il primo turno di playoff Scudetto nel massimo campionato di pallacanestro in carrozzina: dopo le gare di ritorno dei quarti di finale, decisi i due accoppiamenti delle semifinali, al via già sabato 25 febbraio (al meglio delle tre gare): sarà Dinamo Lab Banco di Sardegna contro UnipolSai Briantea84 Cantù e S. Stefano Kos Group contro Deco Metalferro Amicacci Abruzzo la doppia sfida che decreterà il nome delle due finaliste per la stagione 22/23.

Nessuna sorpresa quindi dopo un primo turno già pesantemente indirizzato dall’esito delle gare di andata giocate l’11 febbraio: le quattro squadre vincitrici di gara uno hanno infatti difeso il vantaggio, rispettando quindi un pronostico della vigilia piuttosto chiuso, almeno in tre casi su quattro. Il confronto più incerto sulla carta rimaneva quello tra Self Group Millennium Basket e una Deco Metalferro Amicacci Abruzzo capace di vincere in casa di 15 punti e di ribaltare la gerarchia delle teste di serie che la vedeva leggermente sfavorita. I ragazzi di coach Carlo Di Giusto hanno difeso con maturità e consapevolezza dei propri mezzi il vantaggio della gara di andata, respingendo sempre con ordine i tentativi di rimonta degli avversari. Una difesa sempre solida, un Matteo Cavagnini da 19 punti e 12 rimbalzi in 40’ sul parquet e il prezioso contributo della guardia israeliana Shay Barbibay (17 punti col 50% dal campo) le chiavi. Per Padova non basta un ottimo Scandolaro da 14 punti: solo nei minuti finali i veneti salgono ad appena due possessi di distanza dalla rimonta, ma un paio di attacchi confusi e il sigillo di Cavagnini consegnano la semifinale nelle mani dell’Amicacci, che perde 55 a 60 ma festeggia.

La Deco Metalferro nel prossimo turno se la vedrà con un S. Stefano Kos Group alla dodicesima vittoria consecutiva in campionato: i marchigiani hanno battuto la Farmacia Pellicanò Reggio Calabria anche nel match di ritorno, dopo l’ampio successo ottenuto in gara uno in Calabria: larghe rotazioni per coach Roberto Ceriscioli, con tutto il roster in campo e addirittura 10 giocatori a segno. Nel 64 a 54 finale, Sabri Bedzeti chiude con 17 punti in appena 20 minuti giocati.

Solo conferme anche dall’altro lato del tabellone playoff: la Dinamo Lab Banco di Sardegna bissa la vittoria contro al Menarini Wheelchair Firenze passando in casa 50 a 49 e difendendo con tranquillità l’ampio +19 della gara di andata. I toscani giocano con cuore e organizzazione, ma la profondità del roster della Dinamo e la quantità di talento offensivo a disposizione dei padroni di casa fanno ancora una volta la differenza: è sufficiente un De Miranda da 10 punti e uno Spanu in doppia cifra (10 punti anche per il capitano) per conquistare la prima semifinale della storia dei sardi, che ora se la vedranno con la UnipolSai Briantea84 Cantù.

I campioni d’Italia in carica vincono anche il secondo atto del derby lombardo contro l’SBS Montello con un 74 a 49 piuttosto netto e subito indirizzato da un Filippo Carossino ancora una volta grande protagonista in fase realizzativa: 26 punti per il capitano azzurro con addirittura 4 triple a bersaglio (2 nei primi 2 possessi del match), 9 rimbalzi e 8 assist, a sfiorare la tripla doppia. Non basta ad una comunque ottima Bergamo la doppia doppia dell’argentino Gabas (24 punti e 13 rimbalzi).

Capitolo playout: festeggia la salvezza il PDM Treviso, che vince 2 a 0 la serie contro l’Amca Pallacanestro Varese, dopo la vittoria casalinga 69 a 46. Match di fatto già indirizzato dopo un quarto e mezzo, con i veneti che fanno valere la propria superiorità fisica a centro area. Varese retrocede senza aver mai vinto quest’anno. Nell’altra serie, pareggia il GSD Porto Torres, che vince 79 a 65 contro i Giovani e Tenaci Itop. Ora sarà decisiva gara tre per decidere la seconda retrocessa in B.

RISULTATI QUARTI DI RITORNO

Dinamo Lab Banco di Sardegna – Menarini Wheelchair Firenze 50 a 49

Self Group Millennium Basket – Deco Metalferro Amicacci Abruzzo 60 a 55

S. Stefano Kos Group – Farmacia Pellicanò Reggio Calabria 64 a 54

UnipolSai Briantea84 Cantù – SBS Montello 74 aa 49

RISULTATI PLAYOUT

GSD Porto Torres – Giovani e Tenaci Itop 79 a 65

PDM Treviso – Amca Pallacanestro Varese 69 a 46

