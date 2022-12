Basket in Carrozzina – Domani a Meda si gioca la Supercoppa

Sabato 17 dicembre alle ore 15.40 il Palasport di Meda ospiterà la ventunesima edizione della Supercoppa Italiana di pallacanestro in carrozzina. Dopo tre finali consecutive contraddistinte dal duello Briantea84-S. Stefano Sport, andrà in scena la riedizione della rivalità che ha contraddistinto tutta la scorsa stagione, quella tra Deco Metalferro Amicacci Abruzzo e proprio UnipolSai Cantù, squadra detentrice di Scudetto e Coppa Italia.

Per gli abruzzesi occasione di rivincita quindi, dopo la doppia sconfitta rimediata nelle finali della scorsa stagione per mano dei canturini: in Coppa Italia a Pescara, quando persero 55 a 51 il 30 aprile scorso, e poi nella equilibratissima gara tre casalinga (22 maggio) della serie Scudetto, decisa in volata con un 67 a 66 che sancì la rimonta della Briantea dopo la sconfitta di gara uno a Meda.

Le due squadre arrivano all’appuntamento con sostanziali novità di roster rispetto allo scorso anno e in due posizioni di classifica decisamente differenti: la Briantea84, che ha salutato diversi elementi della squadra scudettata dello scorso anno (Ian Sagar e Giulio Maria Papi su tutti) ha finora dominato il Girone B della stagione regolare in Serie A, con sette vittorie in altrettanti match disputati; la Deco Metalferro Amicacci Abruzzo, che ha visto invece partire il proprio leader Adolfo Damian Berdun alla volta di Sassari, è ripartita con l’innesto di tre giovani talentuosi israeliani (Baho, Barbibay e Vigoda), ma finora ha faticato in stagione (3 vittorie e 4 sconfitte, quarto posto nel Girone A).

E’ la terza volta che il Palasport di Meda, casa della Briantea84, ospita la Supercoppa Italiana di pallacanestro in carrozzina, ed in entrambi i precedenti Cantù ha poi alzato il trofeo: nel 2017 il larghissimo successo 90 a 28 su Porto Torres; il 21 novembre 2021 la vittoria sul S. Stefano Sport 65 a 60. Con un successo, la Briantea84 metterebbe in bacheca il trofeo per la sesta volta consecutiva, segnando un record nell’albo d’oro della competizione.

La partita sarà trasmessa in diretta su Rai Sport+ Hd (canale 57 del digitale terrestre) con telecronaca di Lorenzo Roata e commento tecnico di Fabio Raimondi. Sul sito www.federipic.it sarà possibile seguire l’andamento del match attraverso Fiba Live Stats.

La ventunesima Supercoppa italiana Fipic rappresenta l’ultimo appuntamento dell’anno solare con la pallacanestro in carrozzina, prima della sosta invernale. Si riprenderà sabato 7 gennaio con l’ottava giornata della stagione regolare di Serie A.

Ufficio Comunicazione FIPIC