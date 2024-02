Basket in Carrozzina – Domani il ritorno dei quarti di finale

Ripartono i playoff Scudetto nel campionato di pallacanestro in carrozzina italiano, con le gare di ritorno dei quarti di finale, in programma sabato 24 febbraio: quattro partite senza appello (vige il format del doppio confronto andata-ritorno, con la discriminante della differenza canestri in caso di uno a uno) che decideranno le quattro semifinaliste che già dalla prossima settimana si contenderanno il posto nelle Finali Scudetto 2023/2024.

Il programma si aprirà alle 13.30 con la sfida tra Dinamo Lab Banco di Sardegna e SBS Montello: si tratta dell’incrocio sulla carta più equilibrato del lotto di partite, con i sardi che partono da un vantaggio di 12 punti maturato due settimane fa, dopo il 60 a 48 ottenuto a Bergamo. Il valore dell’SBS, il fattore stanchezza per un paio di elementi Dinamo reduci dalla trasferta azzurra negli USA e un margine tutt’altro che irrecuperabile rendono la partita certamente interessante. Sarà possibile seguire il match con una diretta esclusiva sul canale Twitch Italbasket, con pre-partita dalle ore 13 a cura dell’Ufficio Comunicazione Fipic.

Alle 14.30 la seconda partita, con i campioni d’Italia in carica della Deco Metalferro Amicacci Abruzzo chiamati a difendere un vantaggio di 18 punti sulla sempre insidiosa Farmacia Pellicanò Reggio Calabria Bic, mentre alle 15.30, dalla stessa parte del tabellone playoff, sarà di scena il S. Stefano Kos Group contro la Menarini Firenze: marchigiani in vantaggio di 23 punti dopo il netto successo ottenuto due settimane fa in Toscana. Chiude la giornata la UnipolSai Briantea84 Cantù, che in casa parte da un eloquente 77 a 37 su un Crich Pdm Treviso che ha già ottenuto l’obiettivo stagionale salvandosi dai playout: se i lombardi difenderanno il vantaggio affronteranno in semifinale la vincente di Dinamo-Bergamo.

Il campionato riprende dopo due settimane di stop, periodo durante il quale la Nazionale azzurra di coach Carlo Di Giusto è stata impegnata in un torneo negli Stati Uniti, a Colorado Springs. Solo vittorie per l’Italia nei quattro match giocati, tre contro rappresentative statunitensi, uno contro il Canada, una delle avversarie nel prossimo torneo di ripescaggio per Parigi 2024, in calendario dal 10 aprile ad Antibes (Francia).

FOTO UFFICIO STAMPA REGGIO CALABRIA BIC

Ufficio Comunicazione FIPIC