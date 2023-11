Basket in Carrozzina – Domani in campo la quarta giornata

Cinque partite in programma nel corso della giornata di sabato 11 novembre per la quarta giornata del campionato di Serie A di pallacanestro in carrozzina, la penultima prima del giro di boa che scandisce la prima metà della stagione regolare.

Il turno si apre alle 15.30 con due partite: nel Girone A la Farmacia Pellicanò Reggio Calabria Bic, ancora a caccia della prima affermazione stagionale, ospita il GSD Porto Torres, anch’esso a secco di vittorie nelle prime due partite disputate e reduce da uno stop di 15 giorni, a causa del rinvio del match contro la Briantea in programma sabato scorso; nel Girone B c’è attesa per il confronto di Firenze tra la Dinamo Lab Banco di Sardegna, fin qui imbattuta in campionato dopo due successi su due match disputati, e i padroni di casa della Menarini Wheelchair, sorpresa dello scorso anno e a quota 2 punti in classifica, dopo l’ultima vittoriosa trasferta di Treviso.

Alle 16 è la volta dei campioni d’Italia in carica della Deco Metalferro Amicacci Abruzzo, che tornano in campo dopo il riposo dell’ultima settimana ospitando sul parquet del PalaCastrum la neo promossa Comes Boys Taranto. Alle 16.30 nel Girone A riflettori accesi su Bergamo, per una sfida che si annuncia interessante tra i padroni di casa dell’SBS Montello, forse tra le squadre più migliorate per quanto visto in questo scorcio iniziale di stagione regolare, e la capolista del girone S. Stefano Kos Group, che finora ha collezionato solo successi.

Chiude la giornata il posticipo serale di Meda tra la UnipolSai Briantea84 Cantù, anch’essa imbattuta fin qui, e il Santa Lucia Roma neopromosso: riedizione di una sfida che ha segnato un’epoca della pallacanestro in carrozzina italiana. Palla a due alle ore 20.30.

Nel prossimo weekend la Serie A osserverà la prima pausa: spazio alla Supercoppa Italiana, con appuntamento alle 20.30 di domenica 19 novembre a Giulianova. A contendersi il primo trofeo stagionale i padroni di casa dell’Amicacci contro i vincitori dell’ultima Coppa Italia, il S. Stefano Sport.

AREA COMUNICAZIONE FIPIC