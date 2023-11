Basket in Carrozzina – Domenica a Giulianova si assegna la Supercoppa

By

Domenica 19 novembre alle ore 20.30 il PalaCastrum di Meda ospiterà la ventiduesima edizione della Supercoppa Italiana di pallacanestro in carrozzina. Una contro l’altra la squadra campione d’Italia della Deco Metalferro Amicacci Abruzzo, padrona di casa, e il S.Stefano Kos Group, vincitore dell’ultima Coppa Italia.

Gli abruzzesi hanno conquistato l’ultima edizione della Supercoppa Italiana, vinta a sorpresa il 17 dicembre 2022 in casa dell’UnipolSai Briantea84 Cantù, assente dalla manifestazione per la prima volta negli ultimi 11 anni; S. Stefano non ha mai conquistato invece il trofeo, rimediando tre sconfitte nelle uniche tre partecipazioni della propria storia (2018, 2019 e 2021, sempre contro la Briantea84).

Le due squadre arrivano all’appuntamento con la Supercoppa Italiana da imbattute in stagione regolare di Serie A: l’Amicacci Abruzzo ha conquistato infatti tre vittorie su tre nel Girone B, mentre S. Stefano è leader del girone A con 4 successi su 4 e la migliore differenza canestri dell’intero campionato (+240).

La partita sarà trasmessa in diretta su Rai Sport+ Hd con telecronaca di Edi Dembinski e commento tecnico di Stefano Rossetti. Sul sito www.federipic.it sarà possibile seguire l’andamento del match attraverso Fiba Live Stats.

AREA COMUNICAZIONE FIPIC